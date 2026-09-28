Para quienes buscan una sola máquina que permita arreglar diferentes zonas del cuerpo, la Freebird FlexSeries reúne varios accesorios en un mismo kit. El equipo está diseñado principalmente para el afeitado de la cabeza, aunque también incluye elementos para trabajar la barba, el rostro, las orejas, la nariz y otras zonas.

Sigue a PULZO en Discover

Compre aquí la Freebird FlexSeries con envío gratis a Colombia

Uno de sus principales componentes es un cabezal giratorio de cinco cuchillas, pensado para utilizarse tanto en cabezas calvas como en otros tipos de afeitado. Además, el kit incorpora una cortadora de precisión con protectores de seguridad, un recortador para el pelo de la nariz y las orejas y accesorios destinados a la limpieza y cuidado de la piel.

La máquina funciona de forma inalámbrica después de cargar su batería y ofrece una autonomía anunciada de hasta 90 minutos. También cuenta con carga mediante USB y está diseñada para utilizarse con la cabeza seca o húmeda.

Lee También

¿Qué incluye la Freebird FlexSeries?

Uno de los puntos que diferencia a este kit es la cantidad de accesorios que incorpora. Estos son los elementos incluidos:

Cabezal de afeitado giratorio de cinco cuchillas.

Cortadora o recortadora de precisión.

Protectores de seguridad de 0,118, 0,197 y 0,276 pulgadas.

Recortador para pelo de nariz y orejas.

Cepillo de exfoliación para la piel.

Almohadilla de masaje de limpieza profunda.

Cable de carga USB rápido.

Cepillo de limpieza para el equipo.

Esto permite utilizar la máquina para diferentes necesidades sin tener que comprar por separado un dispositivo para cada función.

Una afeitadora pensada para diferentes zonas

La FlexSeries no está limitada al cabello de la cabeza. Entre los usos recomendados por el fabricante aparecen la barba, el rostro, el cuero cabelludo, las orejas, el pelo de la nariz, la espalda y el área púbica, entre otras zonas.

La presencia de diferentes cabezales permite cambiar la función del equipo según la zona que se quiera arreglar. En particular, la cortadora de precisión cuenta con protectores de diferentes tamaños, mientras que el cabezal de cinco cuchillas está destinado al afeitado.

Para quienes acostumbran afeitarse la cabeza, el cabezal giratorio es uno de los elementos principales del producto, ya que está diseñado específicamente para utilizarse en cabezas calvas.

Compre aquí la Freebird FlexSeries con envío gratis a Colombia

Se puede utilizar en seco o con humedad

Otro aspecto de la FlexSeries es que está diseñada para utilizarse en ambientes húmedos. El fabricante señala que puede emplearse para un afeitado en seco o húmedo, incluso utilizando crema, aceite o gel de afeitar.

Sin embargo, hay una precisión importante: que sea resistente al agua no significa que se pueda sumergir o exponer directamente a chorros de agua de alta presión. Por eso, quienes quieran utilizarla durante un afeitado húmedo deben hacerlo fuera del flujo directo de agua.

Esta característica puede resultar práctica para quienes prefieren preparar la piel con productos de afeitado antes de pasar la máquina.

El equipo tiene un precio de 59,95 dólares, que equivale aproximadamente a 198.100 pesos colombianos, tomando como referencia la conversión actual. El valor final en pesos puede variar dependiendo de la tasa de cambio utilizada al momento de la compra.

En ese sentido, la FlexSeries está planteada como una alternativa para quienes prefieren tener una sola afeitadora con diferentes accesorios para arreglar la cabeza, la cara y otras zonas, en lugar de utilizar varios dispositivos independientes.

Compre aquí la Freebird FlexSeries con envío gratis a Colombia

* Pulzo.com se escribe con Z