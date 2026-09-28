Hay productos que uno empieza a mirar justo cuando se acerca el cierre de año. En el caso del fútbol, la camiseta de la Selección Colombia suele convertirse en una de esas compras que tienen más de una ocasión para estrenarse: un partido, una reunión con amigos o simplemente acompañar los planes alrededor de la Tricolor.

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Por eso me encontré revisando la Adidas Camiseta Local para Hombre Colombia 2026, que aparece actualmente por $ 181.773 y con un 45 % de descuento. Y hay dos detalles que para mí pesan bastante al momento de comprar: se presenta como producto original y tiene entrega gratis.

Una camiseta para volver a ponerse la Tricolor

La referencia corresponde a la camiseta local de Colombia 2026 para hombre, fabricada en 100 % poliéster. Tiene cuello crew, un diseño clásico para una camiseta de fútbol, y es una prenda importada.

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Además, puede lavarse en máquina, según las instrucciones de cuidado suministradas.

No tiene que ser únicamente una camiseta para sentarse a ver un partido. Si uno ya está pensando en el cierre de año, también puede funcionar para llevarla en planes informales, reuniones o actividades relacionadas con el fútbol.

El descuento es el dato que más me llamó la atención

El precio informado es de $ 181.773, pero la camiseta aparece con un 45 % de descuento.

Para mí, ese es el principal argumento de compra si ya estaba pensando en adquirir la camiseta: esperar a que lleguen los partidos o comprarla cuando el precio vuelva a subir puede hacer que la oportunidad sea diferente.

Además, al tratarse de una referencia de Adidas y estar identificada como original, la compra apunta directamente a quienes están buscando la camiseta oficial y no una alternativa genérica.

Pensando en los amistosos y el cierre de año

El contexto también juega a favor de este tipo de producto. Con el remate de año acercándose y los aficionados pendientes de las próximas apariciones de la Selección Colombia, tener la camiseta lista puede ser una forma sencilla de acompañar los partidos.

También puede convertirse en una opción de regalo para alguien que sigue a la Tricolor, especialmente porque es una prenda que puede utilizarse más allá de un encuentro específico.

En mi caso, si la idea es comprar una camiseta de Colombia para los próximos planes futboleros, el precio de $ 181.773 y el 45 % de descuento son los dos datos que revisaría primero.

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