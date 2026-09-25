Hay un momento en el ciclismo en el que uno deja de querer saber únicamente cuántos kilómetros recorrió y empieza a interesarse por muchos más datos: velocidad, tiempo, recorrido, entrenamiento, navegación y rendimiento.

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Por eso me llamó la atención el CooSpo CS600, un ciclocomputador GPS que encontré por $ 326.430 y que actualmente aparece con un 25 % de descuento. A primera vista parece un dispositivo para colocar en el manillar, pero sus características van bastante más allá de mostrar la velocidad.

Una pantalla táctil para tener los datos a la vista

El CS600 tiene una pantalla táctil a color de 2,4 pulgadas, con resolución alta y retroiluminación automática.

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Según la descripción, el sistema ajusta la iluminación dependiendo de las condiciones ambientales, buscando mantener la pantalla visible durante diferentes momentos de la ruta.

También permite personalizar el tablero para escoger las métricas que quiero tener más a mano.

Eso me parece especialmente útil porque no todos los ciclistas buscan exactamente lo mismo: mientras uno puede estar pendiente de la velocidad, otro puede preferir distancia, tiempo o información relacionada con su entrenamiento.

GPS y navegación para no depender únicamente del celular

Una de las características que más me interesó fue la navegación integrada.

El dispositivo utiliza GPS y GLONASS para registrar datos como velocidad, distancia, tiempo y recorrido. Además, permite cargar rutas y seguirlas directamente desde la pantalla.

Para alguien que suele explorar carreteras o senderos nuevos, esto puede ser especialmente práctico: la idea es tener la ruta frente a mí sin tener que sacar constantemente el teléfono.

El producto también ofrece una función de navegación que busca ayudar a evitar giros equivocados.

Se conecta con Strava y otros dispositivos

Otro punto importante es la conectividad. El CS600 puede sincronizarse con la aplicación COOSPORIDE y, según la descripción, permite transferir los datos de ciclismo a plataformas como Strava y TrainingPeaks.

También está diseñado para conectarse con diferentes elementos del ecosistema de la bicicleta, como luces inteligentes, luces traseras con radar, bicicletas eléctricas, cambios electrónicos y entrenadores de ciclismo indoor.

Eso significa que puede funcionar como un centro desde el que se reúne información de diferentes dispositivos.

Cuánto dura la batería

Para quienes hacen rutas largas, la batería también puede ser un factor importante. El fabricante señala una autonomía de hasta 36 horas, mientras que la carga mediante USB tipo C tarda aproximadamente dos horas, según la información suministrada.

Además, cuenta con protección IPX7 contra el agua, por lo que está diseñado para soportar condiciones de lluvia durante las salidas.

No significa que sea un dispositivo que deba tratarse como sumergible durante una ruta, pero sí que la protección está pensada para condiciones de humedad y lluvia.

¿Qué dicen quienes ya lo probaron?

Las opiniones que encontré son interesantes porque varios compradores destacan precisamente la conectividad.

Uno de ellos contó que pudo sincronizarlo con un sensor de velocidad y cadencia CooSpo, una maneta de cambio Shimano Di2, su teléfono y Strava. También aseguró haber utilizado la función para descargar un archivo de navegación GPX.

Otro usuario hizo una comparación bastante concreta: señaló que “no es un Garmin”, pero consideró que funciona bien teniendo en cuenta su precio. También destacó la precisión del GPS y la duración de la batería.

Una tercera opinión resalta la facilidad para sincronizar los datos con un teléfono Android y aplicaciones de terceros como Strava.

Son experiencias particulares de compradores, pero sirven para entender cómo algunos usuarios están aprovechando las funciones del dispositivo.

¿Qué trae la caja?

El paquete incluye:

1 ciclocomputador CS600

Manual de usuario

Cable tipo C

Base de montaje

Cuerda antipérdida

Y uno de los datos que más me llamó la atención es que el dispositivo ofrece más de 150 datos de ciclismo, pensados para quienes quieren analizar sus recorridos y tener más información sobre su entrenamiento.

Por $ 326.430, con un 25 % de descuento según la información suministrada, me parece una alternativa dirigida especialmente a quien quiere pasar de simplemente registrar sus kilómetros a tener un seguimiento más completo de sus rutas y rendimiento.

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