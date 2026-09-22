Juan Sebastián Molano empezó a despedirse del UAE Team Emirates-XRG de la mejor manera: con una victoria. El ciclista colombiano se impuso este martes, 22 de septiembre, en la primera etapa de la CRO Race, una jornada de 167 kilómetros entre Split y Seget Donji, y se quedó con el primer triunfo de la carrera tras imponerse en el esprint final al francés Paul Magnier, del Soudal Quick-Step.

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El corredor nacido en Paipa volvió a demostrar su fortaleza en las llegadas masivas, en una definición que tuvo emoción hasta los últimos metros. La fuga de dos corredores fue neutralizada a unos 400 metros de la meta y, cuando el pelotón se lanzó por la victoria, Molano apareció para superar a Magnier y al alemán Tim Torn Teutenberg, quien completó el podio. Con este resultado, además, el colombiano asumió el liderato de la CRO Race.

La victoria tiene un significado especial para Molano, pues esta carrera hace parte de sus últimas competencias con el UAE Team Emirates-XRG. El colombiano cambiará de equipo para la temporada 2027 y pasará a vestir los colores del Lotto-Intermarché, movimiento que ya hace parte de la conformación de la plantilla del conjunto belga para el próximo año.

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Así, las seis etapas de la CRO Race, que se disputarán entre el 22 y el 27 de septiembre, representan una de las últimas oportunidades para ver a Molano compitiendo con el equipo con el que ha construido buena parte de su carrera reciente. De hecho, el UAE lo incluyó como uno de sus referentes para las llegadas al esprint en esta edición de la prueba.

El triunfo también amplía el registro profesional del colombiano, que alcanzó las 32 victorias UCI de su carrera. En los últimos años, Molano se ha consolidado como uno de los velocistas colombianos habituales en las grandes carreras del calendario internacional, con victorias de etapa recientes en el Tour de Hungría y la Vuelta a España.

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Ahora tendrá por delante otras cinco jornadas en Croacia para cerrar su ciclo con el UAE Team Emirates-XRG. Después vendrá un nuevo capítulo en el Lotto-Intermarché, donde afrontará la temporada 2027 con el reto de continuar como uno de los hombres destinados a buscar victorias en los esprints.

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