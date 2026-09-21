Por: Portal Bogotá

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El Torneo Afro de fútbol regresa a Bogotá como una celebración del encuentro y la diversidad, consolidándose como una de las iniciativas más representativas para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la capital. De acuerdo con información del Distrito y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la capital colombiana será escenario de una nueva edición de este certamen deportivo, donde 360 jugadores, distribuidos en 18 equipos, competirán en dos categorías: Única, con 12 equipos, y Veteranos, con 6 conjuntos. A lo largo de más de un mes, se disputarán 53 partidos, con una final ya programada para el domingo 1 de noviembre de 2026.

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Lo que inicialmente nació hace dos décadas, impulsado por las consultivas distritales y con tan solo ocho escuadras, hoy es un sólido espacio de visibilización y fortalecimiento de los vínculos culturales y sociales en el Distrito Capital. Según Daniel García Cañón, director del IDRD, “el Torneo Afro demuestra que el deporte también es identidad, encuentro y construcción de comunidad”. García Cañón destacó que la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a través del IDRD, busca mantener y potenciar estos escenarios donde las comunidades pueden compartir su herencia cultural y sentirse representadas en la ciudad.

Durante veinte años, el Torneo Afro ha evolucionado hasta convertirse en un referente de integración, permitiendo que el fútbol sea no solo competencia, sino también una plataforma donde se comparten saberes, tradiciones y expresiones culturales. El IDRD, en su labor de inclusión, impulsa los denominados Eventos para Poblaciones con Enfoque Diferencial, promoviendo diversas actividades deportivas y tradicionales orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural y a la mejora de la convivencia. Esta estrategia incluye iniciativas que apuntan a desarrollar capacidades ciudadanas como la solidaridad, empatía y confianza dentro de los diferentes grupos poblacionales.

El reinicio de esta competencia representa una nueva oportunidad para que Bogotá, en el marco de su riqueza étnica y cultural, reconozca el aporte histórico y presente de las comunidades afro a la vida capitalina. Cada encuentro deportivo se convierte en una celebración del talento, la historia y la construcción colectiva que nutren día a día a una ciudad marcada por la diversidad.

¿Cuál es el objetivo principal del Torneo Afro de fútbol en Bogotá?

El objetivo principal del Torneo Afro, según lo informado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), es fortalecer los vínculos culturales y comunitarios de las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras mediante un espacio deportivo que favorece la visibilidad, integración y el intercambio de saberes y tradiciones.

¿Qué son los Eventos para Poblaciones con Enfoque Diferencial y cómo participan en el Torneo Afro?

Los Eventos para Poblaciones con Enfoque Diferencial son iniciativas del IDRD orientadas a promover actividades deportivas y culturales que fortalezcan la identidad y convivencia de grupos específicos. En el caso del Torneo Afro, estos eventos fomentan la participación y representación de comunidades étnicas en escenarios deportivos y de integración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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