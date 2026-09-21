Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente fin de semana de la Liga BetPlay, campeonato de fútbol profesional colombiano organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), dejó varios movimientos clave en la tabla de posiciones y partidos llenos de emoción. América de Cali conservó el liderato tras empatar 1-1 frente a Deportes Tolima en Ibagué, resultado que adquiere mayor relevancia debido a que el equipo caleño jugó gran parte del encuentro con un jugador menos, según la información proporcionada por 90 Minutos.

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Por su parte, Millonarios F.C. aprovechó la oportunidad para vencer con contundencia 3-0 a Boyacá Chicó, acercándose al primer puesto y sumando tres puntos valiosos. Sin embargo, Atlético Nacional fue sorprendido en su visita a Villavicencio, donde cayó 2-0 ante Llaneros F.C., a pesar de la participación en la segunda parte de James Rodríguez, uno de los nombres más reconocidos del fútbol colombiano. Este resultado modificó parte del panorama en la parte alta de la tabla y reflejó la intensidad con la que se disputa cada fecha.

En la lucha por ingresar al grupo de los ocho clasificados —el tradicional grupo que avanza a instancias finales—, la jornada evidenció una batalla muy reñida en la zona media. Deportivo Cali goleó 3-0 a Cúcuta Deportivo, logrando puntos determinantes para meterse en el selecto grupo. Independiente Santa Fe, conocido como los ‘leones’, también logró una victoria importante al superar 4-1 a Alianza Valledupar fuera de casa. Así, ambos equipos consolidan sus aspiraciones en la actual campaña.

Uno de los hechos destacados fue la primera victoria en la Liga del bicampeón Junior de Barranquilla, que goleó 4-1 a Fortaleza en el estadio de Techo, plaza que históricamente representa dificultades para los barranquilleros. Otros resultados relevantes de la fecha incluyen el empate 2-2 entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira, la victoria 1-0 de Deportivo Pasto sobre Once Caldas y el triunfo 2-0 de Bucaramanga frente a Internacional de Bogotá. Queda pendiente el partido entre Independiente Medellín y Jaguares, programado para el martes 22 de septiembre.

La tabla de posiciones, con América de Cali en la cima con 21 puntos, seguida de cerca por Millonarios, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Santa Fe, Medellín y Cali, marca una competencia cada vez más apretada tanto por puestos de clasificación como por evitar el descenso. Las estadísticas de cada equipo, como los puntos obtenidos (PT), partidos jugados (PJ) y la diferencia de goles (DG), muestran el equilibrio y la dinámica impredecible que caracteriza al fútbol colombiano actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la última jornada?

Después de los encuentros disputados el fin de semana, América de Cali se mantiene como líder con 21 puntos en 10 partidos y una diferencia de goles de +15. Le siguen Millonarios F.C. con 19 puntos, Atlético Nacional con 18 y Bucaramanga con 17. El grupo de los ocho lo completan Tolima, Santa Fe, Medellín y Deportivo Cali, evidenciando un torneo muy competitivo.

¿Qué equipos lograron victorias importantes en la última fecha de la Liga BetPlay?

Millonarios F.C., Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Santa Fe y Bucaramanga consiguieron victorias clave. Millonarios goleó a Boyacá Chicó, Cali venció a Cúcuta, Santa Fe superó a Alianza Valledupar y Junior obtuvo su primer triunfo al derrotar a Fortaleza, lo que reavivó las opciones de varios equipos en la tabla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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