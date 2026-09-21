Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali alcanzó un empate crucial 1-1 como visitante frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en un partido lleno de emociones y que marcó la jornada 11 de la Liga BetPlay. Gracias a este resultado, América mantiene el primer lugar en solitario de la tabla de posiciones, evidenciando la solidez de su campaña hasta la fecha.

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El compromiso comenzó con mucha intensidad y pronto se desequilibró. De acuerdo con la información publicada por el propio Club Deportes Tolima en su cuenta oficial en la red X, Sergio Aguayo fue el encargado de abrir el marcador al minuto 22, anotando desde el punto penal. La anotación desató la alegría en la hinchada local que esperaba un triunfo que acercara a Tolima a la parte más alta de la clasificación.

No obstante, la respuesta de América de Cali fue casi inmediata. Tal como informó América en su canal oficial, Yeison Guzmán aprovechó una oportunidad a los cuatro minutos para igualar el marcador, poniendo el 1-1 definitivo cuando apenas transcurría el minuto 25 del partido. El gol fue celebrado con entusiasmo y demostró la capacidad de reacción de los ‘Escarlatas’, quienes no cedieron ante la presión inicial.

El panorama cambió de forma relevante al minuto 37, cuando Jhon Murillo vio la tarjeta roja directa. Esto obligó al técnico de América a reorganizar su planteamiento para afrontar el desafío de jugar más de una hora con un hombre menos, una situación que exigía máxima concentración en defensa.

Durante el segundo tiempo, como reporta América de Cali, Deportes Tolima asedió constantemente, tratando de aprovechar su superioridad numérica. Sin embargo, la defensa del conjunto caleño logró resistir la presión y evitó cualquier acercamiento que rompiera la igualdad. En los minutos finales, el partido volvió a emparejarse en cuanto a jugadores cuando Kelvin Flórez fue expulsado en el tiempo de adición (90+2’), dejando también a los locales con diez hombres sobre el campo, según publicó la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Al concluir el enfrentamiento, América de Cali consolidó su liderazgo en el torneo, llegando a 21 puntos, mientras Tolima se mantiene en la zona alta con 17 unidades. Este resultado reafirma la competitividad de la Liga BetPlay en esta fase decisiva del campeonato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Tolima y América?

Luego del empate en Ibagué, América de Cali se mantiene como líder absoluto con 21 puntos, mientras Deportes Tolima permanece en el grupo de equipos de vanguardia sumando 17 unidades. Esta igualdad destaca la paridad y el nivel competitivo que presenta el torneo en sus primeras once fechas.

¿Por qué expulsaron a Jhon Murillo durante el partido Tolima vs América?

Jhon Murillo fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 37, lo que obligó a América de Cali a jugar con diez jugadores por más de una hora. La tarjeta roja implica la salida inmediata del campo y se muestra por conductas antideportivas o infracciones graves, como ocurrió en este enfrentamiento, afectando la estrategia del equipo caleño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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