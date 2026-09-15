Por: Noticiero 90 minutos

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El final de la décima jornada de la Liga BetPlay, celebrado el 15 de septiembre de 2026, dejó significativos movimientos en la tabla de posiciones y varias sorpresas de acuerdo con la información publicada por 90minutos.co. América de Cali, a pesar de perder su condición de invicto frente al Deportivo Pasto, continúa en la punta de manera solitaria gracias a una suma de 20 puntos y una diferencia de gol notable de +15. Esta efectividad ubica al cuadro escarlata como el claro líder del certamen, marcando diferencia ante sus rivales directos no solo por sumar más puntos, sino también por la contundencia mostrada en la ofensiva y la solidez evidenciada en la defensa durante las jornadas previas.

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Millonarios FC, por su parte, se apropió de la segunda posición tras vencer en condición de visitante al Cúcuta Deportivo; ambos registros, el puntaje y el partido ganado fuera de casa, reflejan su crecimiento y capacidad de revertir situaciones adversas. Con 16 puntos, Millonarios iguala en unidades a Deportes Tolima, aunque es el conjunto bogotano el que prevalece debido a una mejor diferencia de gol. Deportes Tolima, relegado al tercer puesto, conserva así una posición expectante en la parte alta de la clasificación.

Atlético Nacional e Independiente Medellín, ambos con 15 puntos, ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. Estos equipos se mantienen cerca de la cima y, con su rendimiento, prometen una recta final disputada entre los líderes de la competición. El grupo de los ocho primeros, que permite acceder de manera provisional a las siguientes fases del torneo, lo completan Atlético Bucaramanga y Santa Fe, con 13 puntos cada uno, y Deportivo Cali, que suma 12 unidades producto de sus recientes logros deportivos.

En el extremo opuesto, la sorpresa la da Junior de Barranquilla, hundido en el último lugar con tan solo tres puntos tras siete encuentros. Esta inesperada campaña lo sitúa al fondo de la tabla y en una situación compleja de cara a lo que resta del campeonato. La definición de la fase regular promete ser apasionante y muy reñida, con varios equipos en franca pugna por mantenerse o entrar en el selecto grupo de los ocho mejores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién lidera la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la décima jornada?

América de Cali permanece como líder en solitario al término de la décima jornada, con 20 puntos y una diferencia de gol positiva de +15, según los datos presentados por 90minutos.co. El equipo se ha destacado tanto en defensa como en ataque, lo que le permite mantenerse en la cima a pesar de su reciente derrota.

¿Por qué Junior de Barranquilla está en el último lugar de la Liga BetPlay?

Junior de Barranquilla ocupa la última posición con solo tres puntos obtenidos en siete partidos, de acuerdo con la información de la fuente citada. Su complicada situación se debe a una serie de resultados negativos y una baja puntuación que lo han relegado al fondo de la clasificación, poniéndolo en una posición crítica hacia el cierre del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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