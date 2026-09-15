Por: Noticiero 90 minutos

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El duelo entre América de Cali y Deportivo Pasto en la décima jornada de la Liga Dimayor sorprendió a propios y extraños. Según lo registrado por Noticiero 90 Minutos, se esperaba un partido desigual: América llegaba como líder invicto, mientras Deportivo Pasto ocupaba los últimos puestos de la clasificación. Sin embargo, el destino de este enfrentamiento desafió cualquier vaticinio, dejando como resultado una histórica victoria visitante por 1-0 y el fin del invicto del cuadro ‘escarlata’.

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El partido, disputado en la capital del Valle del Cauca, arrancó con dominio relativo de los dirigidos por David González. América buscaba imponer condiciones de local, pero se encontró con un Deportivo Pasto muy bien plantado en defensa, que logró cerrar los caminos hacia su arco. De acuerdo con lo reportado, el primer tiempo transcurrió sin goles y con pocas opciones claras, en gran parte por el orden táctico de la visita.

La dinámica cambió radicalmente en el tiempo de adición de la primera mitad. Un error en la salida y posterior falta del guardameta Jean Fernandes resultó en una expulsión directa al minuto 45+1. Esta tarjeta roja significó que América tendría que afrontar toda la segunda parte con un hombre menos, obligando una reestructuración en todas sus líneas y condicionando su estrategia ofensiva.

Pese a la adversidad numérica, América no bajó los brazos en el segundo tiempo e intentó buscar el gol con sacrificio, pero el esfuerzo físico terminó pesando. Deportivo Pasto, por su parte, aprovechó la ventaja y empezó a presionar más arriba. El esfuerzo visitante se vio recompensado cuando, al minuto 78, Diego Chávez, mediocampista argentino, marcó de cabeza el gol que definió el marcador, dejando sin opciones al arquero Juan Pablo Montoya. El cierre del partido fue aún más intenso con la expulsión de Enrique Serje al minuto 88, que dejó a ambos equipos con diez futbolistas.

El triunfo tuvo gran impacto en la tabla. América logró conservar el primer lugar con 20 puntos a pesar de la derrota, de acuerdo con los datos de la transmisión oficial. Deportivo Pasto, en contraste, sumó su primera victoria del semestre y ascendió hasta la casilla 18, recibiendo un impulso anímico fundamental para el torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó la expulsión de Jean Fernandes el desarrollo del partido entre América de Cali y Deportivo Pasto?

La expulsión de Jean Fernandes al final del primer tiempo cambió totalmente el desarrollo del encuentro. América se vio obligado a jugar toda la segunda mitad con un futbolista menos, lo que debilitó su sistema defensivo y complicó sus intentos ofensivos. Esta desventaja fue aprovecha por Deportivo Pasto, que buscó el partido con mayor confianza y encontró el gol del triunfo en el minuto 78, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué significa Liga Dimayor y cuál es su relevancia para el fútbol colombiano?

La Liga Dimayor hace referencia a la Liga organizada por la División Mayor del Fútbol Colombiano, principal torneo profesional del país. Es el campeonato más importante para los clubes nacionales, ya que determina al campeón del fútbol colombiano y la clasificación a competiciones internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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