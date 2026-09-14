Por: Noticiero 90 minutos

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El América de Cali y Deportivo Pasto protagonizan hoy un duelo que representa polos opuestos en la Liga BetPlay Dimayor II-2026, según el análisis de 90 Minutos. El escenario será el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde el conjunto vallecaucano busca afianzar su posición de líder absoluto frente a un rival que atraviesa una compleja crisis.

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El equipo dirigido por David González se encuentra en un momento destacado, manteniéndose como el único invicto del campeonato con 20 puntos acumulados. La escuadra conocida como la ‘mecha’ sostiene su ritmo gracias a una destacada capacidad goleadora, sumando 20 anotaciones en la presente campaña. Uno de sus últimos triunfos más llamativos se produjo en la Copa Colombia, con una contundente victoria 4-1 sobre Deportivo Pereira, en la que el delantero Tomás Ángel se hizo notar tras anotar dos goles, de acuerdo con información de 90 Minutos.

En el caso del Deportivo Pasto, la realidad es totalmente opuesta. El equipo del sur del país ocupa el último lugar de la liga, con apenas dos puntos en la tabla de posiciones. Según 90 Minutos, aún no ha conseguido su primera victoria en el semestre y ha recibido 15 goles, lo que apunta a una de las defensas más frágiles de la competencia. La mala racha llevó a la salida del técnico Jonathan Risueño y el banquillo quedó, por ahora, a cargo de René Rosero de manera interina.

El historial entre ambos equipos en el fútbol colombiano muestra un interesante equilibrio. Desde 2005, América y Pasto han disputado 50 partidos de liga: cada equipo ha conseguido 17 victorias y han empatado en 16 ocasiones. Sin embargo, el Pascual Guerrero pesa para Pasto, que no logra vencer allí por liga desde 2019.

El enfrentamiento más reciente, jugado en marzo, tuvo un resultado favorable para Deportivo Pasto, que superó 2-0 al América gracias a los goles de Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. Mientras América aspira a consolidarse en el liderato, Pasto espera lograr una victoria que le permita salir del fondo y aliviar su crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llegan América de Cali y Deportivo Pasto al partido en la Liga BetPlay Dimayor II-2026?

América de Cali llega como el líder invicto del campeonato, con 20 puntos y una producción ofensiva sobresaliente, mientras Deportivo Pasto enfrenta una crisis profunda, ubicándose en el último lugar con solo dos puntos y sin conocer la victoria.

¿Cuál es el historial de enfrentamientos recientes entre América de Cali y Deportivo Pasto?

El balance desde 2005 es parejo, con 17 victorias para cada equipo y 16 empates en partidos de liga. El último enfrentamiento favoreció a Deportivo Pasto, que ganó 2-0 en su estadio, aunque no logra vencer en el Pascual Guerrero desde 2019.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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