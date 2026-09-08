Por: Noticiero 90 minutos

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El caso de Yhormar Hurtado, lateral derecho del América de Cali, ha desatado una fuerte discusión en el fútbol profesional colombiano en torno a la denominada “regla de los tres clubes”. La Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano, conocida como Dimayor, declaró inelegible a Hurtado para lo que resta de la temporada 2026, luego de revisar su recorrido por tres equipos en un mismo año: Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y, finalmente, el América de Cali. El tema central reside en la interpretación de las regulaciones nacionales sobre la cantidad de clubes que un futbolista puede representar durante una misma temporada.

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De acuerdo con la decisión de la Comisión Disciplinaria, pese a la polémica y la reclamación presentada por Boyacá Chicó por una supuesta alineación indebida de Hurtado, los puntos obtenidos por América de Cali en el enfrentamiento directo se mantuvieron. Sin embargo, el caso podría escalar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si las partes implicadas así lo desean. Según explicó Joe Bonilla, abogado del América de Cali, el club acepta la ratificación de los puntos pero cuestiona la competencia que utilizó la Comisión Disciplinaria para determinar la inhabilidad del jugador. Bonilla argumenta que, según la normativa, la autoridad encargada de definir la habilitación de un futbolista es la Comisión del Estatuto del Jugador y no la Comisión Disciplinaria.

El caso de Hurtado está marcado por interpretaciones diferentes sobre el concepto de temporada en Colombia. Para América de Cali, la temporada corresponde al periodo que abarca desde el primer hasta el último partido de un mismo torneo, considerando que en el país se juegan dos ligas totalmente independientes durante cada año calendario. Así lo explicó Bonilla, quien recordó que existen antecedentes donde otros jugadores, como el ‘Chino’ Sandoval, participaron con tres equipos en un mismo año sin objeción gracias a esta interpretación normativa.

A pesar de reconocer el derecho de Boyacá Chicó y otros clubes a acudir a las instancias necesarias, América de Cali afirmó su preparación ante un eventual litigio ante el TAS. El club también espera el pronunciamiento oficial de la Comisión del Estatuto del Jugador, con la esperanza de que la habilitación de Hurtado sea aprobada nuevamente. Este debate también ha generado críticas por parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que rechaza la inhabilitación impuesta por Dimayor y denuncia que los derechos de los futbolistas están siendo vulnerados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la ‘regla de los tres clubes’ en el fútbol colombiano?

La 'regla de los tres clubes' establece que un futbolista no puede jugar partidos oficiales con más de dos equipos en una misma temporada. En el caso de Yhormar Hurtado, la discusión se centra en si haber actuado con Deportes Tolima, Always Ready y América de Cali en un solo año infringe o no esta normativa, dependiendo de cómo se defina la duración de una temporada en Colombia.

¿Cuál es el papel de la Comisión del Estatuto del Jugador en casos como el de Yhormar Hurtado?

La Comisión del Estatuto del Jugador es, de acuerdo con la interpretación del América de Cali y su defensa legal, la instancia responsable de definir si un futbolista está habilitado formalmente para jugar en determinado club. En el caso de Hurtado, el club sostiene que fue un error de la Comisión Disciplinaria asumir esta competencia y dictar la inhabilidad del jugador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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