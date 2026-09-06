Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Alianza Valledupar oficializó este viernes 4 de septiembre la llegada de Flabio Torres como su nuevo director técnico, en medio de una situación complicada para el equipo tras una derrota contundente 3-0 contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. El acto de presentación contó con la presencia del presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, así como del nuevo cuerpo técnico, integrado por Pedro Alzate como asistente técnico y Jhonny Castañeda en la preparación física.

Sigue a PULZO en Discover

La incorporación de Torres tiene como objetivo revertir la crisis deportiva del club, que atraviesa un difícil momento en la temporada. De acuerdo con la información proporcionada durante la rueda de prensa, el entrenador asumirá el reto tras observar el último compromiso desde la tribuna, antes de tomar oficialmente el mando del equipo.

Flabio Torres, nacido en Ibagué y con 55 años, acumula casi veinte años de experiencia en los bancos técnicos del Fútbol Profesional Colombiano y ha trabajado también fuera del país. Tras una carrera como futbolista en clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo, se consolidó como entrenador, liderando equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Su ciclo más destacado data de su paso por Deportivo Pasto, donde logró el ascenso a la primera división en 2011 y condujo al club a las finales de Liga y Copa Colombia en 2012, hecho que le otorgó fama de 'salvavidas' en situaciones adversas.

Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, resaltó la experiencia nacional e internacional de Torres y su determinación para aceptar el reto luego de su paso por el fútbol boliviano. El directivo se refirió a la necesidad de encontrar “un horizonte totalmente diferente” y encomendó al entrenador la misión de devolver el entusiasmo a la afición. Por su parte, Torres manifestó que no considera la posibilidad del descenso, dejando claro el enfoque en el crecimiento deportivo y el fortalecimiento de las categorías juveniles. Según sus palabras, con el plantel actual, la meta es revertir la situación y proyectar nuevos talentos.

La propuesta futbolística presentada por Torres se fundamenta en el equilibrio y la intensidad, buscando que el equipo no solo defienda sino que combine elaboración ofensiva y solidez táctica. El técnico resaltó la importancia de consolidar la fortaleza como local en el estadio Armando Maestre Pavajeau y aprovechó para resaltar el impacto del clima de Valledupar como un factor estratégico para el equipo, sugiriendo jugar a las 4:00 p.m. para hacer sentir la alta temperatura a los rivales.

En cuanto a la agenda inmediata, se confirmó que el debut de Torres está programado para el miércoles 9 de septiembre frente a Once Caldas en los octavos de final de la Copa BetPlay. El estreno en la Liga BetPlay será el sábado 12 de septiembre como local ante Junior de Barranquilla, en un nuevo capítulo del clásico costeño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Flabio Torres y cuál es su trayectoria en el fútbol colombiano?

Flabio Torres es un director técnico ibaguereño con alrededor de veinte años de experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Ha dirigido clubes de renombre como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Su logro más destacado consistió en ascender a Deportivo Pasto a la primera división en 2011 y llevarlo a las finales de Liga y Copa Colombia en 2012.

¿Cuál es la propuesta táctica de Flabio Torres para Alianza Valledupar?

De acuerdo con las declaraciones del propio entrenador, Flabio Torres buscará implementar en Alianza Valledupar un planteamiento equilibrado que combine la elaboración en el ataque con un orden táctico permanente. Además, enfatiza la importancia de la intensidad y dinámica en el juego, así como aprovechar la localía y las altas temperaturas características de Valledupar como elementos estratégicos en la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z