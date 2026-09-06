Por: EL PILON SA

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La tarde del viernes 4 de septiembre representó un giro trascendental para Alianza Valledupar. El club presentó oficialmente a Flabio Torres como su nuevo director técnico, en una ceremonia liderada por el presidente Carlos Orlando Ferreira y con la presencia de Pedro Alzate y Jhonny Castañeda, quienes completan el cuerpo técnico. Esta decisión llega después de una derrota contundente por 3-0 frente a América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, un partido que Torres presenció desde la tribuna antes de asumir la conducción del equipo.

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Con 55 años y una hoja de vida que abarca casi dos décadas dentro y fuera de las fronteras del Fútbol Profesional Colombiano, Flabio Torres cuenta con un profundo conocimiento del balompié nacional. Como jugador, defendió camisetas históricas como las de Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Posteriormente, su recorrido en los banquillos lo llevó a dirigir equipos como Deportivo Pasto —al que ascendió en 2011 y llevó a las finales de la Liga y Copa Colombia en 2012—, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Por estas gestas, ha sido definido como un ‘salvavidas’ en situaciones adversas.

Durante la presentación, el presidente Ferreira le transmitió públicamente el respaldo institucional y social, reconociendo el reto personal que implicó para Torres dejar su cargo anterior en el fútbol boliviano. “Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente”, manifestó el directivo, dejando en claro la importancia que el club concede a este nuevo proyecto.

Por su parte, Torres se mostró confiado en la nómina y subrayó dos prioridades: la recuperación futbolística del plantel y la apuesta por las divisiones juveniles. “El descenso ni lo pienso ni lo toco, hay que pensar en grande. Estoy seguro de que con el equipo que hay se pueden revertir las cosas y cumplir la tarea de proyectar jugadores jóvenes”, afirmó. A nivel de idea táctica, Torres resaltó el equilibrio entre defensa y ataque, el buen trato del balón y la intensidad en el juego, al tiempo que señaló la importancia de la localía en el estadio Armando Maestre Pavajeau y el aprovechamiento de las altas temperaturas para fortalecer la ventaja competitiva.

El estreno oficial de Torres y su equipo será el miércoles 9 de septiembre frente a Once Caldas en los octavos de final de la Copa BetPlay; el sábado 12 recibirán a Junior de Barranquilla en el arranque de la Liga BetPlay, lo que marca el inicio de una etapa exigente y renovadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Flabio Torres y cuál es su trayectoria en el fútbol colombiano?

Flabio Torres es un entrenador tolimense de 55 años, con una carrera de casi veinte años en el Fútbol Profesional Colombiano e internacional. Como jugador estuvo en clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo, y como técnico dirigió equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Su trabajo más destacado fue el ascenso con Pasto en 2011 y llevarlo a las finales nacionales en 2012, haciéndose un nombre como líder en procesos de reconstrucción.

¿Cuál es el reto de Flabio Torres al llegar a Alianza Valledupar?

El principal reto de Flabio Torres es revertir la crisis deportiva inmediata tras una derrota ante América de Cali, al mismo tiempo que debe liderar un proceso de recuperación futbolística y dar proyección a las categorías juveniles. De acuerdo con lo expresado en la rueda de prensa, su meta es alejar cualquier idea de descenso, consolidar un estilo de juego equilibrado e intenso, y capitalizar las condiciones de la localía y el clima de Valledupar para establecer una ventaja frente a los rivales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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