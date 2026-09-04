Por: Noticiero 90 minutos

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Jorge Ramírez Gallego, recordado como ‘Gallegol’, es un nombre imprescindible en la historia del fútbol colombiano. Nacido en Cali el 25 de marzo de 1940, su habilidad, potencia y efectividad de cara al arco lo ubicaron como el máximo goleador del Deportivo Cali. Su recorrido en el fútbol profesional se inició en 1962, cuando debutó en Millonarios. Su impacto fue inmediato, ya que logró conquistar el bicampeonato de la liga esa temporada y en la siguiente, una hazaña destacada de acuerdo con la cuenta oficial de Millonarios FC en la red social X.

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En 1964, hizo una breve pero significativa parada en Deportes Quindío. Ese mismo año retornó a Cali para vestir los colores que lo catapultarían a la eternidad deportiva: el verde y blanco del Deportivo Cali. Entre 1965 y 1973, firmó una época dorada, disputando 300 partidos y alcanzando la sorprendente cifra de 168 goles con la institución, según información publicada por Deportivo Cali y recalcada por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor).

Durante este periodo fue protagonista en la obtención de cuatro títulos nacionales (1965, 1967, 1969 y 1970), cimentando una leyenda que trasciende generaciones. Además, dejó su marca internacional al convertir 11 goles en la Copa Libertadores y se convirtió en figura de los clásicos vallecaucanos con 12 anotaciones frente al América de Cali. Su trayectoria profesional finalizó en Deportes Tolima, sellando una carrera repleta de logros.

En el ámbito de selecciones, Ramírez Gallego también defendió la camiseta de Colombia, acumulando 4 goles en 14 apariciones oficiales. Su legado incluyó no solo goles sino también gestos simbólicos, como el molde de sus pies, y su impacto formativo en las divisiones menores del club vallecaucano.

Al momento de su fallecimiento el 4 de septiembre de 2026 a los 86 años, ‘Gallegol’ ya figuraba entre los cinco máximos goleadores históricos de la Categoría Primera A, con 201 anotaciones, y su memoria sigue siendo referente de profesionalismo y amor por el fútbol, especialmente para Deportivo Cali y el balompié vallecaucano. Así lo atestiguan los mensajes de condolencia y homenaje emitidos por entidades como Deportivo Cali y Dimayor, quienes reconocieron el enorme legado que deja Jorge Ramírez Gallego.

¿Por qué Jorge Ramírez Gallego es considerado una leyenda en el Deportivo Cali?

Jorge Ramírez Gallego es considerado una leyenda en Deportivo Cali porque se consolidó como el máximo goleador histórico del club, con 168 goles en 300 partidos, y fue pieza clave para lograr cuatro títulos nacionales. Sus números, influencia en clásicos y aportes en competiciones internacionales fortalecieron su legado, que sigue vigente en la memoria del club y de los hinchas.

¿Cuáles son los máximos goleadores históricos de la Categoría Primera A en Colombia?

De acuerdo con la información del artículo, los máximos goleadores históricos de la Categoría Primera A son Dayro Moreno (más de 248 goles), seguido de Sergio Galván Rey, Iván René Valenciano, Hugo Horacio Lóndero, Oswaldo Marcial Palavecino, Jorge Ramírez Gallego (201 goles), Antony de Ávila, Willington Ortiz, José Omar Verdún y Arnoldo Iguarán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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