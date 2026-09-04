Los equipos que enfrentarán a América de Cali a lo largo de la liga colombiana alistan acciones legales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) en caso de que el jugador Yhormar Hurtado sea incluido en las alineaciones del equipo vallecaucano. Así lo reveló Carlos Ferreira, presidente de Alianza FC, en diálogo con Caracol Radio.

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De acuerdo con el dirigente, la decisión de presentar las demandas no es improvisada, sino que responde a una estrategia jurídica construida sobre precedentes internacionales.

El proceso, sin embargo, no será inmediato ni sencillo. El periodista Sebastián Vargas señaló que para acudir al organismo con sede en Suiza, los equipos deben agotar primero todos los requisitos jurídicos exigidos en Colombia, lo que convierte este asunto en un litigio de largo aliento.

A pesar de la complejidad procesal, la fecha 19 aparece como el momento en que podrían concretarse las primeras novedades. “Es lo que se piensa, que todos los equipos a los cuales va a enfrentar América vamos a hacer uso de esa opción en la eventualidad que Yhormar juegue”, afirmó el dirigente, dejando claro que la medida sería colectiva y coordinada entre los rivales del conjunto escarlata.

La situación pone a América de Cali en el centro de una disputa que podría trascender las canchas y llegar a instancias arbitrales internacionales, con consecuencias aún imprevisibles para el desarrollo del torneo local.

¿Qué es el TAS y por qué es clave en el caso de Jormán?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido por sus siglas en francés como TAS, es el máximo organismo internacional para resolver disputas en el ámbito del deporte. Su sede está en Lausana, Suiza, y sus fallos son vinculantes para las federaciones y clubes afiliados a organismos deportivos internacionales.

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¿Qué pasos deben cumplir los equipos colombianos antes de acudir al TAS?

Antes de elevar una reclamación ante el TAS, los clubes colombianos están obligados a agotar todas las instancias jurídicas disponibles dentro del país. Solo una vez cumplido ese proceso interno es posible escalar la controversia al organismo arbitral suizo, lo que hace que el trámite pueda extenderse por semanas o incluso meses.

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