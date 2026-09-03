Por: Caracol TV

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El director deportivo del Sporting Cristal, Julio César Uribe, fue agredido este jueves por hinchas a raíz de los pobres resultados del equipo celeste, que marcha en la décima posición del Torneo Clausura tras perder por 1-0 el ante Sport Boys.

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El Sporting Cristal adelantó en un comunicado que el incidente contra el exfutbolista y actual dirigente, ocurrido en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, será denunciado a la Fiscalía.

Un grupo de barristas comenzó a reclamar a los jugadores, al final del entrenamiento, y a lanzar huevos a los vehículos de los futbolistas.

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Cuando Uribe salió a intentar calmar a los hinchas, recibió un golpe en el rostro de uno de los manifestantes, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales.

🚫 Julio César Uribe fue agredido en la salida del estadio Alberto Gallardo. La barra de Sporting Cristal se hizo presente tras los malos resultados del club celeste. pic.twitter.com/bemZzm92Zn — El Estratega (@estratega_10) September 3, 2026

Sporting Cristal condenó enérgicamente la agresión sufrida por su director general de fútbol e informó que algunos de los involucrados, que han sido identificados por el club, serán denunciados ante el Ministerio Público.

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Asimismo, indicó que el club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.

“La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”, subrayó Cristal.

El club del distrito limeño del Rímac expresó su absoluto respaldo a Uribe, a quien calificó como uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano, que integró la selección peruana en el Mundial de España 1982.

“Más allá de su extraordinaria trayectoria deportiva, quienes lo conocen reconocen en él a una persona de valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana”, destacó el comunicado.

En redes sociales, los críticos del club se quejan de los directivos que administran actualmente Sporting Cristal, dado que el equipo no ha vuelto a disputar un título nacional desde 2021 y no ha llegado a octavos de final de la Copa Libertadores en 21 años.

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