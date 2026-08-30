La jornada de cierre del domingo en la Liga BetPlay no terminó de la mejor manera. En el último compromiso del día, el Deportivo Cali recibió al Bucaramanga en su estadio, en un compromiso clave por escalar puestos en la tabla de posiciones.

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El partido lo iba ganando el conjunto visitante por 0-1 gracias a la anotación de José García sobre el minuto 72. Sin embargo, ya finalizando el encuentro, incluso cuando ya se había cumplido el tiempo de reposición, el árbitro dejó jugar y al final cobró un penalti a favor de los locales.

La pena máxima la cobró Leyser Chaverra, convirtiendo el gol que significó el agónico empate del equipo ‘Azucarero’. Este fue el cobro:

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🟢⚽Leyser Chaverra anotó de penal el empate de Cali ante Bucaramanga. 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS. pic.twitter.com/fT63qnMwFS — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2026

Ahora, debido a esta situación que afectó directamente al Bucaramanga, el técnico del cuadro ‘Leopardo’, Pablo Peirano, se metió al terreno de juego a cuestionar al capitán del Cali, Gustavo Cuellar, y eso desató todo un problema en el estadio del Deportivo Cali.

Los aficionados del cuadro local aprovecharon el desorden para meterse a la cancha y se armó un gran problema con las autoridades, pues hubo golpes, empujones y demás que obligaron a los jugadores a resguardarse y al árbitro, a acabar el compromiso.

Estas son las imágenes de la aituación:

¡Atención! 📍💔 Suspensión del juego entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga tras invasión de hinchas verdiblancos en Palmaseca. El juego terminó empatado a un gol. La violencia le gana de nuevo a la pelota. pic.twitter.com/6dF4q70HRP — Sportsfansco (@sportsfanscali) August 31, 2026

🚨 Disturbios a estos hora en el Estadio del #Cali con la hinchada del conjunto ‘azucarero’ 🇳🇬 🎥 @AndresfelipeOK_ pic.twitter.com/2aTVsdq4zK — Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2026

Y es que con este resultado, Cali sigue sin meterse al grupo de los 8, pues aunque todavía queda mucho torneo por delante, el equipo de Rafael Dudamel se ubica en la novena posición con ocho unidades, a uno de Águilas que marcha octavo.

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Lo que se espera es que Dimayor revise los videos, el informe arbitral y más para determinar qué sanción le corresponde al equipo de cara a las próximas jornadas como local, puesto que esto no es la primera vez que ocurre y al organizador del torneo ya se le está saliendo de las manos el control de la seguridad en los estadios.

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