Aficionados del Celtic y del Rangers se enfrentaron en el mismo césped del Ibrox Park al término del partido de la Copa inglesa disputado este domingo y que acabó con la eliminación en los penales del equipo local.

Los disturbios comenzaron cuando decenas de seguidores del Celtic invadieron el campo para celebrar su victoria en los cuartos de final (4-2 en penales tras el 0-0 al término del tiempo reglamentario).

Eso provocó una incursión de cientos de aficionados del Rangers, que intentaron atacar a sus rivales del Old Firm con el lanzamiento de objetos y material pirotécnico antes de que la policía y los encargados de seguridad consiguieran formar un cordón a lo ancho del campo.

Los hinchas siguieron intercambiando insultos a ambos lados de la barrera antes de que se restableciera el orden. Estas son las imágenes de la situación:

Esto que pasó en el Clásico de Escocia hoy es una LOCURA. Celtic elimina al Rangers de la Copa local y los hinchas invaden para celebrar, pero… UN GRUPO DE BARRAS ENCAPUCHADOS DEL RANGERS se meten a la cancha a pelear… SEIS MINUTOS de caos total. 😳🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/ja3rmX1CwO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 8, 2026

Estos incidentes se produjeron en el primer Old Firm en casi una década con un gran cupo de entradas para la afición visitante que tuvieron vetado su acceso a Ibrox Park en 2023 tras una serie de incidentes entre ambas hinchadas.

Este duelo copero era una prueba piloto para un eventual regreso de un mayor número de hinchas del Celtic, pero es poco probable que ese plan siga adelante tras los disturbios en Ibrox.

El Celtic pasó a semifinales a pesar de no haber disparado una sola vez a puerta en los 120 minutos de juego.

El Rangers dominó el partido, sumó 24 disparos a puerta y vio incluso como el VAR anulaba un gol tras una mano de Emmanuel Fernandez en la prórroga.

Tomas Cvancara convirtió su lanzamiento para sellar la victoria del Celtic antes de que estallara el caos.

La derrota fue un golpe amargo después de que el Rangers dejara escapar una ventaja de dos goles al descanso en el empate 2-2 con el Celtic en partido de la liga escocesa en este mismo escenario el fin de semana pasado.

Por primera vez en muchos años, Rangers y Celtic pueden dejar escapar el título liguero, con el Hearts liderando la clasificación.

Habituados Celtic y Rangers a repartirse los títulos en Escocia (55 ligas para cada uno), la última vez que ganó el campeonato otro equipo fue el Aberdeen en la temporada 1984-1985.

