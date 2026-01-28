El viaje que debía ser una fiesta de fútbol terminó convertido en una tragedia que hoy enluta a todo un país. Siete hinchas del PAOK de Salónica perdieron la vida en un accidente de tránsito en Rumania, cuando se dirigían a apoyar a su equipo en un partido de la Europa League, en Francia.

Eran jóvenes que cruzaban fronteras movidos por una misma pasión: acompañar a su club, alentarlo lejos de casa y vivir una noche europea soñada. Nunca llegaron al estadio. El fútbol, que tantas veces une, esta vez dejó un vacío imposible de llenar.

La noticia golpeó con fuerza a Grecia y a la familia del PAOK. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, expresó su dolor y confirmó que el gobierno activó todos los mecanismos de apoyo a través de su embajada para acompañar a las familias de las víctimas y a los aficionados que resultaron heridos.

“Es una pérdida injusta y devastadora”, señaló el presidente del club, Ivan Savvidis, quien aseguró sentirse destruido por la muerte de hinchas que solo querían estar cerca de los colores que amaban. “Lloro con sus familias y con millones de griegos”, afirmó, reflejando el sentir de una nación entera.

Este es el video del accidente en el que los jóvenes perdieron la vida:

Deadly crash in Romania: a minibus carrying fans of Greek club PAOK collides with a truck The driver and six passengers were killed, while several others were taken to hospitals. All of the victims were Greek citizens. pic.twitter.com/mLln6rGNaX — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2026

El club también se movilizó de inmediato, manteniendo comunicación directa con las autoridades y enviando representantes a Rumania para asistir a los afectados y a los seres queridos de quienes no regresarán a casa.

La tragedia trascendió rivalidades. Barras y asociaciones de hinchas de equipos históricamente enfrentados como Olympiakos, Panathinaikos y Aris se unieron en mensajes de solidaridad, demostrando que, en el dolor, el fútbol habla un solo idioma.

El partido de Europa League se disputará este jueves en Lyon, pero ya no será uno más. El club francés anunció que rendirá un homenaje a los aficionados fallecidos en el Groupama Stadium, un gesto que busca honrar a quienes hicieron del aliento incondicional su forma de vivir el fútbol.

Siete voces se apagaron en la carretera, pero su amor por el PAOK quedará para siempre en la memoria de la hinchada y del fútbol europeo.

