Lo que debía ser el cierre de una jornada de fútbol terminó en un nuevo episodio de violencia. Luego del empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, un joven fue agredido por varias personas en las inmediaciones del estadio Américo Montanini, en un ataque que quedó registrado en videos difundidos por redes sociales.

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(Vea también: Revelan quiénes serían los autores del atentado en Cúcuta y los buscan con millonaria recompensa)

Las imágenes muestran a la víctima con visibles heridas y rastros de sangre, mientras varios testigos observan la escena en medio del caos que se presentó al finalizar el encuentro.

¿Qué pasó después del partido entre Bucaramanga y Cúcuta?

De acuerdo con los videos conocidos hasta el momento, la agresión ocurrió cerca del escenario deportivo una vez terminó el compromiso.

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En las grabaciones se observa a un grupo de personas, algunas de ellas con camisetas amarillas, golpeando al joven. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la identidad de los agresores ni si pertenecen a alguna barra organizada, pues no hay pronunciamiento oficial.

Ellos juraban que eran diferentes y que solo aca sucedian estas cosas y son unas basuras. pic.twitter.com/PHcUjxuElv — Ciudad Gloriosa (@ciudadgloriosa) August 4, 2026

Un clásico con antecedentes de violencia

El hecho vuelve a poner bajo la lupa la seguridad alrededor de los partidos entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, una rivalidad que en los últimos años ha estado marcada por distintos episodios de intolerancia.

Entre los antecedentes recientes figura el asesinato de un aficionado bumangués ocurrido meses atrás en Cúcuta, un caso que llevó a reforzar las medidas de seguridad para los desplazamientos de hinchas entre ambas ciudades.

La violencia sigue siendo un desafío fuera de las canchas

Aunque para este tipo de encuentros suelen implementarse dispositivos especiales de seguridad, el nuevo caso demuestra que los hechos de violencia continúan presentándose en los alrededores de los estadios.

Ahora serán las investigaciones de las autoridades las que determinen quiénes participaron en la agresión y las responsabilidades correspondientes.

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