En lo que debía ser una jornada de unión y apoyo a la selección argentina de fútbol de cara a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, se registraron incidentes violentos entre hinchas organizados de dos clubes rivales de Buenos Aires.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Por qué Argentina no podría ser campeón del Mundial 2026; hay dos maldiciones a vencer)

Integrantes de ‘La Butteler’, barra vinculada a San Lorenzo, y de ‘Plaza José C. Paz’, relacionada con Huracán, protagonizaron enfrentamientos que obligaron la intervención policial.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en el marco del tradicional banderazo argentino convocado en Atlanta. Miles de hinchas se reunieron para ondear banderas albicelestes y alentar al equipo, en un ambiente que buscaba replicar el fervor visto en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Lee También

Acá, el video de lo ocurrido:

🇺🇸🇦🇷 Se cruzaron La Butteler (San Lorenzo) y la Plaza José C. Paz (Huracán) en el banderazo en Atlanta. La misma historia que el mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/PUcrVuJxAG — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 15, 2026

Sin embargo, la rivalidad histórica entre San Lorenzo y Huracán, dos clubes del fútbol argentino con una larga trayectoria de enfrentamientos entre sus barras bravas, se trasladó a suelo estadounidense y empañó la previa del partido.

Según reportes y videos que circulan en redes sociales, los hinchas de La Butteler (conocida como una de las principales agrupaciones de San Lorenzo, también referida como La Gloriosa Butteler) y miembros de Plaza José C. Paz (parte de La Banda de La Quema de Huracán) se cruzaron en la zona de Underground Atlanta.

Los altercados incluyeron golpes, lanzamiento de objetos y corridas que generaron pánico entre los asistentes pacíficos. La policía local tuvo que intervenir rápidamente para separar a los grupos y restablecer el orden. Al menos un detenido fue reportado, aunque algunos medios mencionan la posibilidad de más arrestos.

Este tipo de incidentes no es nuevo en el fútbol argentino. La rivalidad entre San Lorenzo y Huracán se remonta a décadas y ha generado choques tanto en el clásico barrio de Boedo como en otros escenarios.

En esta ocasión, la distancia geográfica no impidió que las barras llevaran su enfrentamiento al exterior. Usuarios en redes sociales recordaron rápidamente episodios similares ocurridos durante el Mundial de Rusia 2018, cuando también se registraron cruces entre hinchadas argentinas en el extranjero.

El banderazo en Atlanta había sido convocado como un acto masivo de apoyo a la Scaloneta, con expectativas de superar en número a los hinchas ingleses presentes en la ciudad.

Organizaciones de aficionados y la propia AFA promovieron el evento como una muestra de unidad nacional. No obstante, la irrupción de las barras organizadas evidenció que las divisiones internas del fútbol argentino persisten incluso en contextos internacionales de alta relevancia.

* Pulzo.com se escribe con Z