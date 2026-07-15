En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo un repaso de la historia entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones que este miércoles volverán a enfrentarse en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con un cupo a la gran final en juego.

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El organismo recordó los principales antecedentes de una rivalidad que ha dejado algunos de los capítulos más memorables de las Copas del Mundo.

Según el recuento de la AFA, ambos equipos se enfrentaron cinco veces en los Mundiales. Inglaterra suma tres victorias, mientras que Argentina registra un triunfo, además de un empate que terminó favoreciendo a los ingleses en la definición por penales. En el historial general, las selecciones acumulan 14 enfrentamientos, con seis triunfos para Inglaterra, tres para Argentina y cuatro empates.

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El historial de partidos entre Inglaterra y Argentina

El primer duelo mundialista se disputó en Chile 1962, donde Inglaterra ganó 3-1 en la fase de grupos. Cuatro años después, en Inglaterra 1966, los europeos volvieron a imponerse por la mínima en cuartos de final, en un partido recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín, un episodio que terminó siendo clave para la posterior implementación del sistema de tarjetas en el fútbol.

Sin embargo, el enfrentamiento más recordado llegó en México 1986. En los cuartos de final, Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más emblemáticas de la historia del deporte al marcar el polémico gol de “La Mano de Dios” y, minutos después, convertir el “Gol del Siglo”, considerado por la FIFA como el mejor tanto en la historia de los Mundiales. Aquella victoria por 2-1 impulsó a Argentina hacia el título.

Los siguientes antecedentes favorecieron nuevamente a Inglaterra. En Francia 1998, tras igualar 2-2 en octavos de final, los europeos avanzaron al imponerse en la tanda de penales. Luego, en Corea-Japón 2002, un penal convertido por David Beckham selló el triunfo inglés por 1-0 en la fase de grupos.

Ahora, casi 24 años después del último cruce mundialista, Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en un escenario decisivo. El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España, y escribirá un nuevo capítulo en una rivalidad que, como recordó la propia AFA, ha quedado marcada para siempre en la historia del fútbol.

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