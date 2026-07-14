Este miércoles, 15 de julio, se juega un emocionante y apasionante partido en la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que se enfrentan la Selección Argentina vs. la Selección de Inglaterra en un compromiso que tiene una historia bastante marcada detrás.

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Y es que vale recordar que por el tema de las Malvinas, el partido del 86 en el que Maradona fue figura y más, este no es solo un partido de fútbol, sino que tiene un fondo mucho más grande.

Por eso mismo, este encuentro tiene tantos condimentos, pero ahora la prensa inglesa metió uno más y es sobre el árbitro elegido por la Fifa para este encuentro.

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Tal como informó la máxima entidad de fútbol en el mundo, el árbitro será Ismail Elfath, un estadounidense que ha sido protagonista tanto en la Concacaf como en este Mundial.

Sin embargo, para los ingleses este fue un pedido de Argentina, ya que a Lionel Messi le ha ido bastante bien cuando este árbitro le pitó, recordando que ha ganado todos los encuentros con el Inter de Miami, incluida la final de la Leagues Cup.

Por eso, algunos de los medios han mostrado su inconformidad. Por ejemplo, Daily Mail escribió: “Lionel Messi tendrá a su árbitro favorito en la semifinal, pese a las teorías que aseguran que el Mundial está amañado”.

Lionel Messi gets his favourite referee for England vs Argentina World Cup semi-final despite conspiracy theories that tournament is ‘rigged’ https://t.co/4JkufTa1bx — Daily Mail (@DailyMail) July 14, 2026

The Sun, por su parte, escribió: “La Fifa eligió al árbitro que dirigió el momento más importante de Lionel Messi”, recordando que este árbitro ofició como cuarto en la final del Mundial 2022.

Daily Mirror aseguró que “Argentina consigue lo que quería”, al conocerse que este sería el árbitro para este importante encuentro.

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Lo cierto es que este árbitro ha tenido un buen rendimiento en esta Copa del Mundo, recordando que en este Mundial ha dirigido tres encuentros de muy alto calibre (Brasil-Noruega, Uruguay-España y Países Bajos-Japón) en los que ha puesto ocho tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

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