La conmoción por la inesperada muerte de Jayden Adams sigue golpeando al fútbol de Sudáfrica y a los aficionados que lo vieron destacar durante el Mundial de 2026. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el padre del mediocampista compartió un emotivo testimonio sobre el difícil momento que atraviesa su familia.

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El jugador de los ‘Bafana Bafana’ había sido una de las figuras de la histórica campaña de su selección en la Copa del Mundo. Sin embargo, pocas semanas después de aquel logro deportivo, su fallecimiento sorprendió al entorno futbolístico y desató numerosas reacciones dentro y fuera de su país.

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En declaraciones entregadas al canal eNCA News, Juanito Adams habló del dolor que ha significado perder a su hijo en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Además, recordó que la familia ya venía afrontando otro duro golpe, pues la abuela del futbolista, Marianna Adams, había fallecido apenas dos semanas antes del inicio del Mundial.

“Como todos saben, fue una muerte prematura y la familia está teniendo dificultades para asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no será así. Simplemente aprendes a vivir con ello”, manifestó el padre del jugador.

¿Ya se sabe de qué murió Jayden Adams?

La repentina partida del centrocampista ha dado lugar a distintas especulaciones sobre las posibles causas del fallecimiento. No obstante, Juanito Adams prefirió mantener la prudencia cuando fue consultado directamente sobre esos rumores.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó si podía confirmar o desmentir algunas de las versiones que circulan en redes sociales y distintos medios. Su respuesta fue breve y contundente: “No”.

Pese al dolor, el padre del futbolista también destacó las innumerables muestras de apoyo que han recibido desde distintos países, algo que, según dijo, refleja el impacto que Jayden Adams había logrado en el fútbol internacional.

“Ya veremos qué nos depara el futuro; el mundo entero está reaccionando a la muerte de Jayden. Es muy duro, pero podemos ver el amor que el mundo sentía por él y por su fútbol. Es realmente abrumador”, señaló.

La muerte del jugador también provocó reacciones de importantes figuras del deporte y la política sudafricana. Según contó Juanito Adams, Tlhopie Motsepe, presidente del Mamelodi Sundowns, club al que pertenecía el volante, visitó personalmente a la familia para expresar sus condolencias.

A su vez, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió públicamente prudencia frente a la información que circula sobre el caso y solicitó evitar especulaciones mientras las autoridades adelantan las respectivas averiguaciones.

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De esta manera, el país sigue despidiendo a uno de los futbolistas que más ilusión había despertado tras el Mundial de 2026, en medio de un luto que todavía mantiene en vilo a familiares, compañeros y seguidores.

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