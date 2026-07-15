En la madrugada de este miércoles 15 de julio, mientras Lamine Yamal celebraba en la distancia el histórico pase de la selección española a la final del Mundial 2026, su residencia en Esplugues de Llobregat, Barcelona, fue objetivo de un intento de robo que afortunadamente no prosperó.

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Según La Vanguardia, el personal de seguridad privada del joven futbolista del Barcelona detectó a tiempo a dos individuos encapuchados que intentaban acceder a la propiedad, frustrando así el asalto.

El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada. Un vigilante avistó a través de las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas —uno vestido completamente de negro y el otro de gris— encaramadas en uno de los muros exteriores de la mansión.

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Al percatarse de que habían sido descubiertos, los intrusos descendieron rápidamente y huyeron del lugar sin lograr ingresar a la vivienda ni llevarse ningún objeto. La seguridad privada alertó inmediatamente a los Mossos d’Esquadra, y la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana se ha hecho cargo de las pesquisas, revisando las grabaciones de las cámaras para identificar a los responsables.

Esta propiedad no es desconocida para el público. Se trata de la misma mansión que anteriormente perteneció a Gerard Piqué y Shakira. Tras la separación de la pareja, Yamal la adquirió, convirtiéndola en su residencia.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lamine Yamal's house in Barcelona was targeted in an attempted BURGLARY this morning. Two individuals reportedly tried to climb the wall surrounding the property before fleeing the scene after they were interrupted by the security guards. [@LaVanguardia]… pic.twitter.com/RoFJznyyNj — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 15, 2026

El jugador, oriundo de Rocafonda (Mataró), ha compartido en redes sociales imágenes de sus instalaciones, destacando su alto nivel de confort y seguridad.

Precisamente, el tío del futbolista, Abdul, declaró en Telecinco tras conocer el suceso: “Me he enterado del intento de robo por La Vanguardia, no estamos preocupados porque es una casa muy segura y es absolutamente imposible entrar a robar”.

El timing del intento no parece casual. Apenas unas horas antes, España había logrado una contundente victoria por 2-0 ante Francia en las semifinales del Mundial, disputado en Estados Unidos.

Con goles de Mikel Oyarzabal (de penal en el minuto 22) y Pedro Porro (en el 58), La Roja dominó el encuentro, controlando el balón y limitando las opciones del equipo galo, que llegaba como uno de los favoritos. Yamal, una de las figuras clave del equipo dirigido por Luis de la Fuente, participó activamente en el partido, contribuyendo con su velocidad y desborde característicos.

El triunfo clasificó a España a su segunda final mundialista, 16 años después de la conquista en Sudáfrica 2010. El rival en la gran final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York será el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

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