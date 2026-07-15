El defensor de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, habló por primera vez del penal que erró en la tanda definitiva frente a Suiza, en los octavos de final del Mundial 2026, una acción que marcó la eliminación del equipo nacional en el certamen.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: En qué puesto terminó la Selección Colombia el Mundial 2026; con sorpresa, dentro del top 10)

En declaraciones entregadas a Noti5, el zaguero se refirió de manera directa al momento que vivió desde el punto blanco y no eludió su responsabilidad en uno de los episodios más dolorosos para la ‘tricolor’ en la cita orbital.

“Nuestra profesión tiene estos momentos. Me tocó errar a mí, aún con la seguridad y con la preparación que se hizo para esas instancias. Me tocó errar y me hago responsable de lo que pasó”, afirmó el defensor, dejando claro que asume las consecuencias de la ejecución fallida.

Lee También

Sánchez, uno de los referentes en la zona defensiva del combinado nacional, también quiso poner en contexto su rendimiento a lo largo del torneo y defendió su aporte dentro del campo. “También soy responsable de todo lo que hice, de sentirme cómodo haciendo lo que me gusta hacer que es defender”, agregó en la misma entrevista.

Acá, las palabras de Dávinson:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIERO NOTI5 (@noticieronoti5)

Sus palabras reflejan una mezcla de autocrítica y orgullo por el trabajo hecho, en medio de las reacciones que dejó la eliminación de Colombia en una instancia en la que había grandes expectativas.

El equipo nacional llegó a los octavos de final con la ilusión de avanzar, pero terminó quedándose en la tanda de penales ante el conjunto europeo.

El mensaje de Dávinson Sánchez por la eliminación de Colombia

Días después de la caída en el Mundial, el jugador también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los aficionados, en el que expresó su sentir tras el resultado adverso y agradeció el respaldo recibido.

“Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país. Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla. Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DAVINSON (@daosanchez13)

Las declaraciones de Sánchez en Noti5 complementan esa postura que ya había dejado ver en redes sociales, al mostrarse responsable por el penal errado, pero también firme en su convicción de seguir aportando desde su rol dentro del equipo.

Ahora, la Selección Colombia tendrá que pasar la página y empezar a proyectar lo que viene en el calendario internacional, con la mirada puesta en nuevos retos.

* Pulzo.com se escribe con Z