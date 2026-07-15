El futuro de Gustavo Puerta empieza a tomar forma en Europa y, en las últimas horas, su nombre volvió a aparecer con fuerza en el mercado de fichajes gracias a la información del periodista italiano Alfredo Pedullà, especialista en transferencias.

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De acuerdo con reportes de prensa que citan al comunicador de Sportitalia, el Bologna de Italia dio un paso importante en la carrera por el mediocampista colombiano y ya no sería solo un interés preliminar. Según esa versión, el club “se metió con fuerza” en la puja por el jugador del Racing de Santander, en medio de la competencia con otros equipos del continente.

La misma información señala que el equipo italiano incluso habría presentado una oferta cercana a los 16 millones de euros para quedarse con los servicios del volante de la Selección Colombia. Esa cifra coincide con la cláusula de rescisión que tendría el futbolista, lo que muestra que el interés sería serio y concreto.

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⚪️🟢 | El Bolonia ya ha presentado una oferta al Racing de Santander por Gustavo Puerta. 🇨🇴☎️ 💰 La propuesta enviada por el conjunto italiano es de 16M€ 👀 Puerta tiene una cláusula de rescisión de 20M€ y el Bayer Leverkusen mantiene el 50% de los derechos 👉 Hay mucha… pic.twitter.com/7KjfhNdQfk — Laliga News (@laligaa_neews) July 15, 2026

Este movimiento se da luego de que Puerta tuviera una destacada temporada en el fútbol español y un buen rendimiento en el Mundial de 2026, vitrina que ha servido para impulsar su valor en el mercado.

El mediocampista, de apenas 22 años, ha despertado el interés de varios clubes europeos, especialmente en Italia y España, donde lo siguen de cerca desde hace semanas.

Antes de la información revelada por Pedullà, ya se conocía que equipos como Betis, Villarreal, Lazio, Porto y el propio Bologna habían hecho acercamientos iniciales por el jugador, a la espera de definir su futuro tras la Copa del Mundo.

Sin embargo, la novedad ahora es que el club italiano habría pasado de los sondeos a una acción más concreta, lo que lo pondría en una posición privilegiada dentro de la negociación. Aun así, no hay confirmación oficial por parte de los clubes involucrados ni del entorno del futbolista.

Por ahora, el futuro de Gustavo Puerta sigue abierto, pero lo cierto es que su nombre ya está instalado en el radar de varios equipos importantes de Europa. La información de Alfredo Pedullà, uno de los periodistas más reconocidos en el mercado de fichajes italiano, refuerza la idea de que el colombiano podría dar el salto a una liga de mayor nivel en este mismo mercado.

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