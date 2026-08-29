El futbolista colombiano Yáser Asprilla está dando mucho de qué hablar en España, pues luego de volver del préstamo con el Galatasaray de Turquía, el jugador ha mostrado un gran nivel en el Girona, sorprendiendo al técnico, a sus compañeros y a los aficionados.

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Es más, este sábado, 29 de agosto, el equipo jugó la tercera fecha de la segunda división en España vs. Las Palmas, un compromiso muy importante porque este es un rival directo en el camino al ascenso.

Al final, el conjunto que juega en el Estadio Municipal de Montilivi mostró un altísimo rendimiento y se impuso por 5-2, demostrando que está para grandes cosas en la temporada.

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En medio de ese resultado, hubo un momento que sorprendió y fue gracias a Yáser Asprilla, quien en poco más de media hora marcó un doblete para agrandar la ventaja y darle toda la comodidad en lo que restaba del encuentro a su equipo.

El primero fue que condujo de gran manera, enganchó dentro del área y remató al ángulo superior derecho del arquero en un tiro completamente inatajable.

Luego, se desmarcó bien, recibió un pase para quedar cara a cara con el guardameta rival y sacó el remate rápido para dejar sin chances al contrincante.

Estos fueron los goles de Asprilla:

BRACE FOR YÁSER ASPRILLA! He scored TWICE for Girona today in their 5-2 win vs Las Palmas! Both of his goals can be seen here! 🇨🇴🔥👇 pic.twitter.com/1LQqe0rZAp — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 29, 2026

Cabe recordar que Asprilla, de 22 años de edad, hizo parte del proceso de la Selección Colombia para el Mundial 2026, pero en los últimos meses bajó considerablemente su nivel y por eso al final se quedó sin un cupo.

(Ver también: Yáser Asprilla marcó golazo en la Liga de España, pero no fue suficiente para el Girona)

Sin embargo, de recuperar su nivel, sin duda sería una pieza muy importante para Néstor Lorenzo de cara a los retos que se vienen, como la Copa América de 2028 y el Mundial 2030, sobre todo teniendo en cuenta que lo más seguro es que ni James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero sigan en el proceso.

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