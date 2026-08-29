En medio de las sorpresas en el deporte, un anuncio de Deportes Tolima dirigido a su afición, medios de comunicación y opinión pública planteó un delicado problema que salió a flote.

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La institución emitió un comunicado replicado a través de su cuenta oficial en X (antes conocido como Twitter) donde dejó en evidencia el peligro que ha surgido en los últimos días.

“Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales”, indicó en la primera parte del documento emitido este sábado 29 de agosto.

Precisamente, a pesar de que no se especificó en contra de quién es que va el ataque descrito, Deportes Tolima anunció una determinación fuerte de cara a la próxima fecha de la Liga Betplay 2026.

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“Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta a puerta cerrada. Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario”, advirtió.

En esa misma línea, cerró su información con una solicitud para los fanáticos y quedó en vilo hasta cuándo se llevará a cabo esta radical medida en el fútbol profesional colombiano.

“A quienes poseen tiquetera, les pedimos estar atentos. En breve informaremos el procedimiento de compensación correspondiente. Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto”, finalizó.

Cabe recordar que Deportes Tolima fue eliminado de Copa Libertadores en octavos de final en la serie contra Independiente del Valle, de Ecuador, que demostró mucha superioridad en los juegos de ida y vuelta.

La actual etapa del equipo vinotinto y oro bajo el mando del director técnico Sebastián Oliveros no ha tenido los frutos deseados, a pesar de que tenía la responsabilidad de ser el único representante de Colombia aún vigente en el mencionado torneo internacional.

La campaña a nivel local mantiene suficiente decoro luego de ubicarse en el cuarto puesto de la clasificación general, con 10 puntos obtenidos en 5 juegos disputados, con saldo de tres victorias, un empate y una derrota.

Lo llamativo es que la única derrota fue a manos del Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un 2-3 que dejó un mal sabor de boca entre los aficionados.

¿Cuándo fue el último título de Deportes Tolima?

El Deportes Tolima conquistó su último título oficial el 23 de febrero de 2022. El equipo ibaguereño se coronó campeón de la Superliga de Colombia luego de vencer al Deportivo Cali.

La serie definitiva enfrentó a los dos campeones del fútbol profesional colombiano del año anterior. El partido de ida disputado en el estadio Palmaseca finalizó empatado uno a uno con anotaciones destacadas.

El encuentro decisivo de vuelta tuvo lugar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El cuadro pijao aseguró la victoria por la mínima diferencia con un gol anotado por Michael Rangel.

El marcador global de dos a uno le otorgó al conjunto dirigido por Hernán Torres el trofeo nacional. Este campeonato representó la primera Superliga de Colombia en la historia del club tolimense.

Anteriormente el equipo había logrado el título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2021. En aquella ocasión vencieron precisamente al Millonarios en la gran final disputada en Bogotá.

El palmarés general del Deportes Tolima incluye tres trofeos de primera división conquistados en las temporadas dos mil tres, dos mil dieciocho y dos mil veintiuno. Asimismo suma un título de Copa Colombia.

La coronación en la Superliga 2022 consolidó un periodo de gran regularidad deportiva. El plantel demostró solidez defensiva y contundencia ofensiva a lo largo de toda la competición oficial.

Desde ese triunfo el conjunto vinotinto y oro ha mantenido un protagonismo constante en el balompié nacional. La afición recuerda con entusiasmo esa memorable jornada de gloria futbolística en el Manuel Murillo Toro.

La institución busca añadir nuevas estrellas a su vitrina compitiendo activamente en torneos locales e internacionales. La disciplina táctica sigue caracterizando el rendimiento del cuadro pijao en las canchas colombianas.

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