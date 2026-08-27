Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

América de Cali dejó claro por qué domina la Liga BetPlay 2026-II al imponerse con un 4-2 sobre Junior de Barranquilla en la séptima fecha, un duelo vibrante que se jugó de manera inusual en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. De acuerdo con la crónica del enfrentamiento, la emoción y la intensidad marcaron cada minuto, tanto que el encuentro terminó con expulsados en ambas escuadras, mostrando el alto grado de competitividad que caracteriza a estos clásicos.

Sigue a PULZO en Discover

El drama comenzó temprano. Apenas en el minuto 2, Junior sorprendió con un tiro libre ejecutado magistralmente por Luis Fernando Muriel, un jugador de amplia experiencia. Pese al golpe anímico de ese gol, la respuesta del equipo dirigido por David González fue clara: dominó la posesión del balón y administró con madurez las emociones. Esa paciencia tuvo frutos casi al final del primer tiempo, cuando Marcos Mina empató con un certero cabezazo al minuto 40, devolviendo el equilibrio justo antes del descanso.

La segunda parte dejó en evidencia la enorme capacidad ofensiva del América. El inicio fue avasallante, con Tomás Ángel poniendo en ventaja a los caleños apenas arrancó la etapa complementaria. La contundencia no se detuvo ahí, pues Jhon Murillo amplió la diferencia al minuto 66 y Yani Quintero, al 74, transformó el marcador en goleada. Sin embargo, Quintero también protagonizó un momento amargo al ser expulsado poco después de su gol. Junior, pese a estar en desventaja, maquilló el resultado con un tanto de Fabián Ángel al minuto 87, aunque la superioridad de América nunca fue discutida.

La victoria afianza a América de Cali en la parte alta de la tabla de posiciones, con 16 puntos en seis partidos y una diferencia de gol de +13, según datos compartidos por Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano). Llaneros F.C. le sigue con 11 puntos, mientras que Junior continúa en el fondo de la clasificación, sumando solo un punto en cuatro salidas y evidenciando un presente complicado.

La alta intensidad física, la cantidad de goles y la lucha por cada balón confirmaron que este encuentro no solo sumó tres puntos, sino que también dejó muchas conclusiones en ambos equipos de cara a la siguiente jornada del campeonato.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de América a Junior?

Según el resumen de la Dimayor, tras su victoria 4-2 ante Junior, América de Cali lidera la Liga BetPlay 2026-II con 16 puntos, seguido por Llaneros F.C. con 11 y Deportes Tolima con 10. Junior, por su parte, permanece en la parte baja con apenas un punto en cuatro encuentros disputados.

¿Quiénes fueron los jugadores más destacados en el partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla?

Entre las figuras relevantes del compromiso, se destacan Luis Fernando Muriel de Junior, quien abrió el marcador con un destacado tiro libre, y por América, Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero, quienes anotaron los goles claves para consolidar la victoria escarlata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z