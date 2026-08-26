Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores este martes 25 de agosto, tras caer 3-1 como visitante frente a Independiente del Valle, en Ecuador. El conjunto pijao llegó a este encuentro con la necesidad de remontar el 1-0 sufrido en Ibagué durante el partido de ida, pero no logró revertir el marcador y terminó despidiéndose del certamen con un global de 4-1. El enfrentamiento fue exigente desde el inicio, pues Tolima se vio obligado a buscar el resultado, manteniendo el cero durante la primera parte gracias, en parte, a la destacada actuación de Neto Volpi, quien se lució evitando el gol en un peligroso cabezazo de Carabajal. Sin embargo, la oportunidad más clara para el equipo colombiano llegó con Aguayo, que estuvo cerca de abrir el marcador antes de irse al descanso.

Sigue a PULZO en Discover

En el segundo tiempo, el guion cambió drásticamente. Al minuto 59, Romero se benefició de un rebote tras otra atajada de Volpi y anotó el primer tanto de la noche para el equipo ecuatoriano. El golpe fue difícil de asimilar para Tolima, que once minutos después encajó un segundo gol, obra de Carlos González, tras recibir un pase largo y definir con un potente remate de zurda. A pesar de la adversidad, Tolima no bajó los brazos y consiguió el descuento al minuto 84 con un golazo de Junior Hernández, quien aprovechó un descuido defensivo y desde fuera del área envió la pelota al ángulo. El ánimo de remontada duró poco; en el minuto 94, Pellero selló la eliminación del club colombiano con el 3-1 final.

Al término del compromiso, Sebastián Oliveros, director técnico de Tolima, asumió públicamente la responsabilidad por la eliminación y ofreció disculpas a los aficionados, especialmente por lo ocurrido en la segunda mitad. El entrenador fue autocrítico y señaló que la desconcentración tras el primer gol resultó clave en el desenlace. Oliveros también resaltó el poderío de Independiente del Valle, al que calificó como “uno de los mejores equipos en Sudamérica”. Mientras el equipo ecuatoriano avanzó a cuartos de final—donde enfrentará a Flamengo—Tolima cerró su participación como el único club colombiano que llegó a los octavos de final.

¿Por qué Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023?

Deportes Tolima fue eliminado tras perder 3-1 ante Independiente del Valle en Ecuador y no poder remontar el 1-0 de la ida en Ibagué. La desconcentración defensiva, especialmente tras el primer gol recibido en el segundo tiempo, fue un factor reconocido por el técnico Sebastián Oliveros. Así, el marcador global de 4-1 favoreció al conjunto ecuatoriano, que avanzó a la siguiente fase.

¿Qué declaraciones dio el técnico Sebastián Oliveros tras la eliminación de Deportes Tolima?

Después del partido, Sebastián Oliveros asumió la responsabilidad y ofreció disculpas a la hinchada, reconociendo que el equipo perdió concentración después del primer gol. El entrenador destacó el recorrido de Tolima y resaltó el nivel de Independiente del Valle como uno de los mejores equipos en Sudamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.