Agmeth Escaf habló con Eva Rey en el pódcast ‘Me Vale’ y sorprendió al contar un detalle de su vida personal, mientras recordaba los rumores que lo relacionaron con Verónica Alcocer.

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Después de terminado el Gobierno de Gustavo Petro, el senador conversó sobre diferentes aspectos de su vida personal y política. En medio de la charla, Escaf reveló que se casó nuevamente, una confesión que tomó relevancia por los comentarios que durante años circularon alrededor de su vida sentimental.

El congresista también aprovechó la conversación para referirse directamente a las versiones que lo vincularon con Verónica Alcocer, entonces esposa de Petro.

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Agmeth Escaf habló de los rumores con Verónica Alcocer

Durante la conversación con Eva Rey, Escaf cuestionó que algunas personas hubieran dado por ciertas versiones sobre supuestas relaciones sentimentales.

“A mí me han acostado con Raimundo y todo el mundo”, dijo el congresista.

Posteriormente, se refirió específicamente a la manera en que esos rumores podían afectar su vida personal.

“¿Cómo es posible que dos personas digan que fueron colchón de otras dos? ¿Cómo van a dar por cierto algo como eso que no es cierto primero que todo, y segundo, lo dicen como si hubieran sido el colchón, como si hubieran estado ahí presentes, lo cual no es cierto”, afirmó.

Con esas palabras, Escaf negó las versiones que lo habían relacionado sentimentalmente con Alcocer. El tema también tuvo una dimensión familiar para el senador, quien explicó que este tipo de comentarios podían terminar afectando su relación de pareja.

“No sé cómo lo veas tú, o como lo vea la gente, ahora cómo lo ve mi señora. Eso le puede traer problemas a uno a la casa, entonces mi señora que está llevando del bate”, expresó durante la entrevista.

Quién es la pareja de Agmeth Escaf

En medio de la conversación sobre su vida personal, Escaf hizo la revelación que llamó especialmente la atención.

“Me casé nuevamente”, aseguró el congresista.

La declaración se produjo mientras hablaba de las consecuencias que habían tenido los rumores sobre su vida sentimental y de la manera en que estos podían repercutir en su entorno familiar.

La conversación con Eva Rey se dio en el pódcast ‘Me Vale’, después de la salida de Petro del Gobierno y en un momento en el que nuevamente han cobrado interés público las versiones relacionadas con la situación sentimental del expresidente y Verónica Alcocer, quien ha sido mencionada en reiteradas ocasiones por Eva Ferrer, en declaraciones muy controversiales.

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