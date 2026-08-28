Mientras que el Pacto Histórico anunció una inesperada decisión con Álvaro Uribe, otra de las grandes figuras políticas de Colombia sorprendió con una publicación de su vida fuera de ese ámbito.

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El expresidente Gustavo Petro compartió por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) un mensaje sobre el reencuentro con uno de los viejos amores en su entorno.

“[Sic] Me ha regresado Philippe, mi perro a acompañarme”, escribió el exmandatario al compartir una imagen con la mascota, a la que abraza con cariño en ese reencuentro.

Cabe recordar que esta mascota es conocida como la favorita de su hija, Antonella, y que se suma a otro canino llamado Tequila, que es parte de la familia del exmandatario.

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Esta es la foto:

Me ha regresado Philippe, mi perro a acompañarme. pic.twitter.com/GMt4YJ1D0A — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2026

Este regreso llega días después de que se divulgó la ruptura de Petro con su novia, Vanessa Cortés, con quien había compartido diversos desplazamientos públicos y privados que en su momento acapararon la atención mediática.

Acerca de esa situación se rumoró que se presentó en medio de una infidelidad en contra del expresidente, hecho sobre el cual no se ha hecho ninguna referencia que lo haga oficial o lo desmienta.

No se sabe si la ausencia del mencionado perro de Petro se presentó por alguna situación familiar o por alguna clase de inconveniente de salud por parte del animal.

Hasta el momento, tampoco se han divulgado mayores detalles acerca del proceso de separación del expresidente con Verónica Alcocer, cuya relación terminó luego de varios años.

De hecho, Andrea Petro, hija mayor del líder del Pacto Histórico, confesó estar alejada de su padre, lo que deja en evidencia de alguna manera el entorno para el exmandatario en la actualidad.

Así, el regreso de Philippe a la vida del exmandatario se convierte en un alivio con la vuelta de un viejo amor, luego de tres semanas desde que dejó el mandato que tuvo durante cuatro años.

¿Qué raza es el perro de Gustavo Petro, Philippe?

Phillipe es uno de los perros de la familia de Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Pertenece a la raza cocker spaniel inglés.

El animal se convirtió en mascota consentida de Antonella, la hija menor del presidente colombiano. Petro lo integró oficialmente a su núcleo familiar.

Phillipe ganó notoriedad pública en marzo de 2023, cuando debió ser hospitalizado de urgencia por un cuadro infeccioso que afectó su salud.

La caravana presidencial se trasladó rápidamente hasta una clínica veterinaria ubicada en el norte de Bogotá para atender la emergencia médica del canino.

El episodio generó atención mediática, ya que Phillipe es reconocido como parte visible de la imagen familiar del actual mandatario colombiano.

Junto a Phillipe también vive Tequila, otro de los perros que acompaña a la familia Petro desde antes de su llegada a la Presidencia.

Ambos animales aparecieron públicamente durante la campaña electoral de 2022, cuando Petro compartió videos jugando con ellos junto a su hija.

Esa estrategia buscaba reforzar su imagen como defensor del bienestar animal, un tema recurrente en sus propuestas políticas.

A diferencia de otros perros presidenciales en el mundo, Phillipe no cuenta con perfiles oficiales propios en redes sociales.

Aun así, su hospitalización en 2023 lo convirtió, de forma simbólica, en uno de los animales más mencionados dentro del entorno presidencial colombiano.

El caso también permitió reconocer la raza exacta del animal, confirmada por medios colombianos que cubrieron la noticia en tiempo real.

Gustavo Petro ha mostrado previamente cercanía con otros animales, incluida Bacatá, una perra criolla adoptada durante su etapa como alcalde de Bogotá.

Sin embargo, Phillipe corresponde específicamente a la raza cocker spaniel inglés, dato confirmado por distintos medios periodísticos reconocidos en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.