Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Ómar Acevedo Chamorro, líder cafetero y exdirector ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, falleció recientemente, de acuerdo con información comunicada por allegados a su familia. Aunque hasta el momento no se ha anunciado la fecha, el lugar ni la hora de sus exequias, la noticia ha causado una sentida reacción en el ámbito caficultor y empresarial de la región, donde Acevedo Chamorro dejó una huella significativa.

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Según lo informado, Ómar Acevedo Chamorro desempeñó el cargo de director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Risaralda durante más de 13 años en la década pasada. Su gestión se caracterizó por el fuerte compromiso con los caficultores, la dedicación constante y la entrega para impulsar el desarrollo del sector en el departamento. Bajo su liderazgo, el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda fue reconocido por su activa participación en programas y estrategias orientadas al fortalecimiento de la caficultura, una actividad que representa uno de los principales motores de la economía local.

La trayectoria de Acevedo Chamorro dentro de la dirigencia cafetera ha sido recordada especialmente por su capacidad de trabajo y su amor por el sector, aspectos señalados por quienes lo conocieron y trabajaron cerca de él. Este reconocimiento no solo proviene de sus colegas y empresarios, sino también de la comunidad cafetera de Risaralda, para quienes el Comité Departamental representa un respaldo clave en la defensa de sus intereses y en la promoción de iniciativas para mejorar la calidad y competitividad del café risaraldense.

El fallecimiento de Ómar Acevedo Chamorro marca el cierre de una etapa importante en la historia reciente del gremio cafetero local. Aunque no se han entregado detalles exactos sobre las honras fúnebres, allegados han expresado que en próximos días se dará a conocer información sobre la ceremonia de despedida, permitiendo que la comunidad pueda acompañar y rendir homenaje a un dirigente emblemático. La memoria de su labor queda como referente para las nuevas generaciones que asuman el reto de liderar y proteger la tradición cafetera en Risaralda.

¿Quién fue Ómar Acevedo Chamorro y cuál fue su papel en el Comité de Cafeteros de Risaralda?

Ómar Acevedo Chamorro fue un reconocido cafetero, empresario y dirigente gremial. Por más de 13 años en la década pasada, se desempeñó como director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, siendo recordado por su entrega y compromiso con la defensa y el impulso del sector caficultor en la región.

¿Cuándo y dónde se realizarán las exequias de Ómar Acevedo Chamorro?

Hasta el momento, la familia de Ómar Acevedo Chamorro no ha anunciado la fecha, el lugar ni la hora de las exequias. De acuerdo con allegados, en los próximos días se dará a conocer esta información para que la comunidad cafetera y quienes deseen puedan despedirse y rendir homenaje al exdirector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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