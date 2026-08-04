Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cuando se menciona a Ibagué, muchas personas asocian la ciudad con sus calles urbanas, espacios emblemáticos como la carrera Quinta o el Conservatorio. Sin embargo, el verdadero rostro de este municipio tolimense se encuentra en su vasta área rural, que representa más del 90 % de su territorio, según la información entregada en el artículo. Esta zona está compuesta por 17 corregimientos y 144 veredas, lugares donde se forja la actividad agrícola, pecuaria y turística que sostiene buena parte de la economía local.

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Cada corregimiento aporta una identidad particular. Dantas, ubicado al sur, destaca por sus cultivos de café, plátano y maíz, y sus bosques lo han posicionado como un territorio clave en la conservación ambiental. Laureles, al suroccidente, es relevante para la protección de recursos hídricos y alberga fincas cafeteras y ganaderas. Hacia el noroccidente se encuentra Coello Cocora, otro centro agropecuario que, al igual que Gamboa y Tapias, mantiene una economía tradicional basada en cultivos como café, plátano y maíz.

Zonas como Toche y Juntas han adquirido reconocimiento nacional: Toche por su bosque de palma de cera, árbol nacional de Colombia, y Juntas por su localización estratégica camino al Parque Nacional Natural Los Nevados y al Nevado del Tolima, lo cual ha consolidado la zona como uno de los principales destinos turísticos del Tolima. Villa Restrepo se ha convertido en una puerta de acceso al Cañón del Combeima y en un importante punto para la producción de trucha y la pesca deportiva.

En el oriente, Cay y Calambeo conservan la vocación rural cerca del borde urbano, mientras que corregimientos como San Juan de la China y Buenos Aires, ambos en el sur, extienden sus territorios entre cascadas, cultivos de clima frío y zonas de conservación de bosque. Carmen de Bulira, El Totumo y La Florida mantienen tradiciones campesinas con una activa producción de café, cacao, caña panelera y frutales, además de preservar expresiones culturales propias del campo tolimense. Por su parte, El Salado constituye la transición entre lo urbano y lo rural, fusionando sectores residenciales con áreas agrícolas y pecuarias.

De acuerdo con el artículo, los 17 corregimientos son la base que alimenta los mercados de Ibagué, siendo fuente principal de café, hortalizas, cacao, frutas y otros alimentos. Además, algunos de estos territorios han ganado protagonismo como destinos para el ecoturismo, la gastronomía y el descanso en el campo. La Administración Municipal ha adelantado proyectos de infraestructura, alumbrado y apoyo directo a los pequeños productores, lo que fortalece la economía rural y su aporte al desarrollo general de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales corregimientos rurales de Ibagué y qué actividades económicas se desarrollan allí?

Los principales corregimientos de Ibagué incluyen Dantas, Laureles, Coello Cocora, Gamboa, Tapias, Toche, Juntas, Villa Restrepo, Cay, Calambeo, San Juan de la China, San Bernardo, El Salado, Buenos Aires, Carmen de Bulira, El Totumo y La Florida. En estos territorios predominan las actividades agrícolas y pecuarias con cultivos como café, plátano, maíz, cacao y caña panelera. Además, algunos corregimientos se han destacado por su oferta turística, gastronómica y la conservación ambiental, aportando de manera decisiva a la economía y al abastecimiento de alimentos de la ciudad.

¿Qué importancia tienen los corregimientos de Ibagué en la conservación ambiental y el turismo?

Según el artículo, varios corregimientos como Toche, Juntas, Villa Restrepo y Buenos Aires cumplen un papel fundamental en la conservación de bosques, fuentes hídricas y áreas protegidas. Zonas como Toche, con su bosque de palma de cera, y Juntas, cerca al Parque Nacional Natural Los Nevados, se han consolidado como destinos relevantes para el ecoturismo, senderismo y observación de aves. Estos espacios combinan la protección ambiental con una oferta de turismo rural y de naturaleza que dinamiza la economía local y preserva el patrimonio natural de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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