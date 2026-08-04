Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima vivió recientemente una transición institucional destacada por la apertura y el trabajo conjunto entre las distintas dependencias. Según se detalla en la información suministrada, el proceso incluyó el desarrollo de 33 mesas de trabajo en las que participaron la Rectoría, las vicerrectorías y sus equipos. Este espacio de diálogo permitió revisar en profundidad la gestión adelantada en los últimos años y diseñar la hoja de ruta pensada para el periodo 2026-2030. De acuerdo con la profesora Marcela Barragán, delegada de Rectoría, el proceso se adelantó de manera satisfactoria y culminó con la entrega y recepción completa de la información relevante, lo que facilitó una transición eficiente hacia el nuevo equipo directivo.

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El rector electo, Jhon Jairo Méndez, puso de relieve el ambiente de respeto y disposición al trabajo conjunto que caracterizó el empalme, reconociendo importantes avances institucionales sobre los cuales construirá la administración entrante. Méndez puntualizó que la universidad es recibida en una posición favorable, lo cual constituye una base sólida para continuar los esfuerzos de modernización y expansión en los siguientes años.

Entre los grandes logros mencionados figura la superación de un déficit financiero significativo. En 2016, la universidad enfrentaba un déficit cercano a los 24.000 millones de pesos; sin embargo, actualmente presenta un equilibrio con déficit cero, lo cual ha permitido redirigir los esfuerzos hacia la mejora académica y la obtención de acreditaciones nacionales e internacionales, según informan fuentes institucionales. Además, se ha avanzado en la gratuidad educativa para estudiantes de pregrado, la expansión de la oferta académica y el fortalecimiento de la planta docente, acciones que consolidan la misión educativa de la institución.

En materia de investigación, se reporta la existencia de 73 grupos reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y la adquisición de cuatro patentes, aspectos que reflejan el compromiso con la innovación y la generación de nuevo conocimiento. Adicionalmente, se realizaron obras claves de infraestructura, como el Boulevard Universitario, el Hospital Veterinario y el Parque Innovamente, proyectos que contribuyen al fortalecimiento y modernización de la universidad.

Finalmente, el proceso de empalme institucional reitera el compromiso de la Universidad del Tolima con la transparencia y el sostenimiento de sus servicios, garantizando la continuidad de los programas y proyectos en desarrollo. Así, la institución se proyecta como una universidad más fuerte, regionalizada y lista para afrontar los desafíos del nuevo periodo administrativo.

¿Cuáles son los principales logros recientes de la Universidad del Tolima?

Entre los más destacados, la Universidad del Tolima logró superar un déficit financiero de 24.000 millones de pesos, alcanzando el equilibrio presupuestal. Además, garantizó la gratuidad en la educación de pregrado, amplió la oferta académica y fortaleció su planta docente. En el ámbito investigativo, cuenta con 73 grupos reconocidos por MinCiencias y cuatro patentes, junto con importantes obras de infraestructura como el Boulevard Universitario, el Hospital Veterinario y el Parque Innovamente.

¿Qué implica el reconocimiento de grupos de investigación por MinCiencias?

MinCiencias, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoce grupos de investigación por su producción académica y científica, así como por su impacto y capacidad de innovación. Este reconocimiento significa que los grupos cumplen con estándares de calidad y aportan al desarrollo académico y científico de la universidad y el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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