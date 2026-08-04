Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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José Antonio Niño Campos, conocido cariñosamente como “Guateque”, falleció en tristes circunstancias en la vereda San Jerónimo. Este hombre de 69 años, muy conocido y apreciado por los habitantes del lugar, perdió la vida mientras regresaba a su vivienda, tras pasar un tiempo con amigos en una tienda del sector compartiendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con información suministrada por un medio local que cubre los sucesos en la zona, todo ocurrió en el camino habitual que transitaba Niño Campos.

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El reporte señala que el incidente sucedió cuando el adulto mayor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, cayó en una alcantarilla que se encontraba en su paso. Su caída fue de tal modo que quedó atrapado y no pudo incorporarse, ya que su cabeza resultó cubierta por agua acumulada. Pese a los intentos posteriores de los vecinos del sector por brindarle auxilio tras notar lo sucedido, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando lo encontraron.

Este caso ha causado un profundo sentimiento de tristeza y conmoción en la comunidad de la vereda San Jerónimo, donde Niño Campos era muy conocido. De acuerdo con las personas que lo conocían, “Guateque” era una figura representativa y querida en el sector, lo que contribuye al impacto que ha tenido su fallecimiento entre los habitantes.

Un detalle que conmovió aún más a los presentes fue la presencia del perro que acompañaba a José Antonio en el momento de los hechos. El animal permaneció cerca del cuerpo de su dueño hasta que finalmente pudieron rescatarlo, lo que añade un matiz emotivo al lamentable desenlace de esta historia.

La información expuesta fue compartida por un medio que opera en la zona, el cual ha resaltado tanto la cercanía que tenía “Guateque” con los residentes como la cadena de acontecimientos que condujeron al fatal accidente. Hasta el momento, los detalles que rodean la caída señalan que el consumo de alcohol pudo influir en la pérdida de estabilidad de la víctima y, a la postre, resultar determinante para el desenlace.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad de la vereda San Jerónimo sentía aprecio por José Antonio Niño Campos?

Los habitantes de la vereda San Jerónimo recuerdan a José Antonio Niño Campos, conocido como “Guateque”, como una persona cercana y apreciada. Su reconocimiento entre los vecinos se debe a su integración y participación constante en el sector, lo que contribuyó a que su muerte fuera recibida con tristeza y una profunda sensación de pérdida entre quienes lo conocieron.

¿Cómo influyó el consumo de bebidas alcohólicas en el accidente de José Antonio Niño Campos?

Según el reporte del medio local, José Antonio Niño Campos consumió bebidas alcohólicas mientras compartía con amigos antes de dirigirse a su vivienda. El informe sugiere que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el equilibrio durante el trayecto y cayó en una alcantarilla, hecho que resultó determinante en el lamentable desenlace.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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