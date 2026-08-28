Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el más reciente terremoto que afectó al departamento del Valle del Cauca, las autoridades intensificaron las tareas de monitoreo y recolección de información precisa sobre los daños ocasionados en la región. Con la meta de definir las prioridades inmediatas para la recuperación, el seguimiento a familias y zonas damnificadas se realiza bajo estrictos protocolos de verificación, tal como lo indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

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De acuerdo con las cifras suministradas por la mandataria y recogidas por el equipo periodístico de 90 Minutos, el panorama de afectaciones en infraestructura es alarmante. Aproximadamente 65.000 viviendas presentan daños, mientras que unas 7.000 colapsaron por completo, situación que evidencia el impacto devastador del sismo en el tejido social y material del departamento. Además, las instituciones educativas y de salud no estuvieron exentas de los estragos. Se reportó que de los 652 colegios en el departamento, 200 sufrieron colapso estructural, lo que pone en riesgo la continuidad académica de miles de estudiantes. En el sector salud, uno de los casos más graves es el hospital de El Águila, que dejó de operar debido al colapso total, junto con otros centros de atención afectados.

La caracterización realizada por la gobernación también identificó pérdidas significativas en la red vial, infraestructura pública y establecimientos comerciales e industriales, sectores que sustentan la vida económica y social de la región. Ante este panorama, el gobierno departamental, apoyado por Infivalle (Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca), estructurará un plan de financiamiento para apoyar la reactivación económica, priorizando la recuperación de estos sectores estratégicos y las fuentes de empleo.

Toda la información consolidada sobre los daños y las primeras gestiones realizadas será presentada al presidente Abelardo De la Espriella en el Puesto de Mando Unificado (PMU), durante la visita presidencial programada. Al respecto, la gobernadora Dilian Francisca Toro recalcó que "la etapa humanitaria va pasando y ahora lo que nos toca es comenzar a reconstruir para que la gente vea la efectividad y sepa que sí los vamos a apoyar". De este modo, la administración departamental avanza hacia una fase en la que la reconstrucción y la atención a las comunidades afectadas se convierte en la prioridad máxima.

¿Cuántas viviendas y colegios fueron afectados por el terremoto en Valle del Cauca?

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro y las cifras suministradas a medios como 90 Minutos, unas 65.000 viviendas resultaron averiadas y 7.000 colapsaron completamente. En cuanto a los colegios, de los 652 existentes, 200 presentaron colapso estructural, lo que agrava la situación educativa en el departamento.

¿Cómo avanza el plan de reconstrucción tras el terremoto en Valle del Cauca?

El gobierno departamental, en conjunto con Infivalle, está estructurando un plan de financiamiento para reactivar la economía y reconstruir tanto la infraestructura pública como privada. Además, han habilitado centros de acopio en todos los municipios y la información consolidada será presentada ante el presidente en el Puesto de Mando Unificado para coordinar las nuevas fases de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.