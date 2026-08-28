Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Cartago, en el departamento de Valle del Cauca, volvió a ser escenario de violencia tras un ataque sicarial que cobró la vida de José Martín Londoño Orozco, de 54 años. El hecho ocurrió hacia la 1:00 de la tarde del lunes 24 de agosto, específicamente en la carrera 4 con calle 1, cuando la víctima se encontraba trabajando en un parqueadero. Según lo reportado por El Diario, Londoño Orozco ejercía como administrador del establecimiento y estaba acompañado de su hijo, Neider Londoño Álvarez, de 37 años, quien también desempeñaba funciones en el lugar.

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De acuerdo con la información recogida, tanto el padre como el hijo fueron atacados de forma repentina por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los desconocidos dispararon contra ellos y huyeron rápidamente, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre su identidad o los motivos que originaron el atentado. Luego del ataque, las dos víctimas fueron llevadas de urgencia a un centro asistencial. En el caso de José Martín, por la gravedad de las heridas, tuvo que ser remitido a la Clínica Los Rosales de Pereira, donde los médicos hicieron esfuerzos por estabilizarlo.

Lamentablemente, las heridas causadas durante el ataque resultaron fatales para el administrador de 54 años. El miércoles siguiente, murió como consecuencia de una herida de bala en la cabeza, lo que dejó consternada a su familia y al círculo de personas que lo conocía en Cartago. De inmediato, el grupo de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Pereira realizó la inspección técnica del cuerpo y lo trasladó a Medicina Legal para la necropsia respectiva.

Las autoridades han iniciado una investigación para tratar de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las causas detrás del ataque que también dejó herido a Neider Londoño Álvarez. Hasta el momento no se ha revelado información adicional sobre posibles móviles, y se espera que los resultados de la investigación permitan conocer la verdad sobre el suceso que nuevamente pone en alerta a la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances ha habido en la investigación del ataque sicarial en Cartago?

De acuerdo con la información suministrada por El Diario, las autoridades han iniciado las acciones investigativas correspondientes, pero hasta el momento no se ha revelado información sobre la identificación de los responsables ni sobre los móviles que llevaron a cometer el atentado contra José Martín Londoño Orozco y su hijo. El caso se encuentra en etapa de investigación.

¿Cuál es la función del CTI en casos como el ataque sicarial de Cartago?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía desempeña labores de inspección técnica en la escena del crimen, recolección de pruebas y traslado de los cuerpos a Medicina Legal para la necropsia. En el caso de Cartago, el CTI realizó el análisis forense del cuerpo de José Martín Londoño Orozco como parte del proceso judicial para esclarecer los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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