Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información veraz que lleve a identificar y capturar a los responsables de provocar de manera intencional los incendios forestales en Tolima. Durante una visita reciente al departamento, De la Espriella enfatizó que esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana y facilitar el avance de las investigaciones para frenar el aumento de conflagraciones en la región. El mandatario declaró que el compromiso con la justicia es absoluto: "Desde hoy vamos a empezar a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cada uno de los responsables de estos incendios", según declaraciones oficiales divulgadas durante el evento.

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Como parte de la respuesta institucional, el presidente ordenó la conformación inmediata de un grupo élite especial, integrado por diversas fuerzas de seguridad del Estado. Este equipo tendrá la responsabilidad de fortalecer las labores de inteligencia, investigación y operación para precisar quiénes están detrás de las quemas y lograr su judicialización. De la Espriella manifestó: "He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar estos incendios", reiterando la importancia de actuar de manera coordinada entre las distintas entidades del gobierno.

La recompensa estará disponible para quienes aporten datos sólidos y efectivos que contribuyan directamente a la captura de los autores materiales e intelectuales de los incendios forestales. Además, De la Espriella informó sobre investigaciones en curso acerca de posibles conexiones entre los responsables de las quemas y estructuras armadas que delinquen en el sur del Tolima. Sobre este punto precisó: "No descarto que estén conectados entre ellos. Y eso ya lo sabremos".

El anuncio llega en medio de una de las temporadas más difíciles para Tolima en materia de incendios forestales, mientras las autoridades despliegan recursos humanos y materiales para controlar las emergencias. A pesar del panorama complejo, el gobierno enfatizó su determinación de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. "Por información veraz que nos permita capturar a estos miserables, vamos a ofrecer 50 millones de pesos", concluyó De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la recompensa anunciada por el gobierno para capturar responsables de incendios en Tolima?

De acuerdo con la información oficial, la recompensa de hasta 50 millones de pesos será otorgada a quienes brinden información veraz y comprobable que permita a las autoridades identificar y capturar a los responsables directos de incendios forestales provocados de manera intencional en Tolima. El gobierno ha confirmado que la colaboración ciudadana es clave y que la veracidad de los datos será verificada antes de efectuar el pago.

¿Existe relación entre los incendios forestales en Tolima y grupos armados?

Según lo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella, no se descarta la posibilidad de que los individuos responsables de las quemas tengan vínculos con estructuras armadas que delinquen en el sur del Tolima. Esta hipótesis forma parte de las líneas investigativas que sigue el grupo élite especial conformado para este caso.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.