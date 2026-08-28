Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno Nacional inició el pasado 26 de agosto la distribución de subsidios dirigidos a familias que perdieron su vivienda tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, con el propósito de brindar una solución económica durante la emergencia habitacional. La información, presentada por el presidente Abelardo De La Espriella y citada por El Diario, detalla que los hogares cuya vivienda fue destruida o quedó en condiciones que impiden habitarla podrán recibir $875.452 mensuales durante tres meses, sumando un total de $2.626.356 para cada familia afectada directa e individualmente.

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Para acceder a este beneficio, los hogares deben cumplir el requisito fundamental de estar registrados y censados en el Registro Único de Damnificados (RUD), de acuerdo con el propio Gobierno. Además, la condición de la vivienda debe ser verificada por las evaluaciones correspondientes, asegurando que realmente no sea posible ocuparla. Una vez verificada la información, los recursos económicos serán entregados directamente a la persona cabeza de hogar mediante entidades bancarias u operadores autorizados, facilitando así el acceso y uso eficiente de los fondos.

La medida tiene un carácter temporal y busca responder a la necesidad urgente de vivienda mientras se desarrollan procesos más duraderos de evaluación, reconstrucción y definición de soluciones habitacionales. Así, las familias que por ahora no cuentan con un lugar seguro donde vivir tendrán un respaldo financiero que les permita sobrellevar esta etapa crítica luego del desastre natural.

Una excepción importante en la entrega de los subsidios se da en Buenaventura. Según lo anunciado, las familias damnificadas en esta zona recibirán $1.050.000 cada mes durante tres meses, alcanzando un acumulado de $3.150.000 por hogar. En este caso, también es requisito estar incluido en el registro de damnificados, reforzando la transparencia y el control de los apoyos entregados.

Las ayudas monetarias se enmarcan en un plan de reconstrucción más amplio, que contempla también la entrega de materiales de construcción, acompañamiento técnico y proyectos que buscan la recuperación de viviendas e infraestructura afectada. Así, el Gobierno pretende cubrir las necesidades inmediatas al tiempo que se avanza hacia soluciones de mayor permanencia.

Es clave precisar que el subsidio de $875.452 hace referencia únicamente a la ayuda temporal para quienes perdieron su vivienda, evitando confusiones con otras transferencias o apoyos destinados a los afectados por el terremoto y que pueden diferir en sus requisitos y montos, de acuerdo con la información oficial suministrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si usted puede acceder al subsidio tras el terremoto?

Para determinar si usted puede recibir el subsidio, debe comprobar que su hogar sea considerado damnificado, que esté registrado y censado en el Registro Único de Damnificados (RUD), y que haya una evaluación que certifique que su vivienda está destruida o inhabitable, según explicaciones del Gobierno Nacional.

¿Cuál es la diferencia entre el subsidio temporal y otras ayudas para damnificados?

El subsidio temporal de $875.452 por tres meses es una ayuda económica específica y dirigida a hogares cuya vivienda fue destruida o inhabitada tras el terremoto, mientras que otras ayudas pueden corresponder a entregas de materiales, acompañamiento técnico o proyectos de reconstrucción, cada una con requisitos y montos distintos, según lo aclarado por el Gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.