Por: VALORA ANALITIK

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó una nueva serie de designaciones para los órganos de dirección de varias instituciones públicas de educación superior del país. Mediante el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional nombró a sus representantes ante los Consejos Superiores de la Universidad Nacional y otras 14 instituciones universitarias.

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Uno de los nombramientos corresponde a Diego Alejandro Torres Galindo, quien representará al Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, una de las principales instituciones públicas de educación superior del país.

Torres Galindo es físico nuclear y docente asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Su nombre adquirió relevancia en medio de las decisiones relacionadas con la dirección de la institución, particularmente después de que el Consejo Superior Universitario (CSU) designara a José Ismael Peña como rector.

Entre las designaciones establecidas en el decreto también se destaca la participación del padre Rodolfo Londoño, quien fue escogido como representante del Gobierno en cinco Consejos Superiores. Su designación comprende la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico.

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El decreto incluye, además, el nombramiento de Víctor Hugo Malagón Basto como representante ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Brenda Magaly Restrepo Plazas asumirá esa función en la Universidad de la Amazonía, mientras que Gabriel Jaime Cardona Orozco será el representante ante la Universidad Tecnológica de Pereira.

La relación de designaciones continúa con María Rocío Cortés Vargas, quien representará al Gobierno ante la Universidad de Cundinamarca; Cenaida Rubiela Alvis Barranco, ante la Universidad Popular del Cesar; e Isaura Yaneth Parejo Buelvas, ante la Universidad del Magdalena.

Para la Universidad Industrial de Santander (UIS), el Gobierno designó a Wilson Caballero Ariza. Por su parte, Esneyder Andrés Nazarith Vidal asumirá la representación ante la Universidad del Cauca.

En el caso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), el nombramiento recayó en Julián Ricardo Gómez Ávila. Con estas designaciones, el Ejecutivo completa una nueva etapa de conformación de su representación en los órganos encargados de participar en las decisiones de gobierno de distintas instituciones públicas de educación superior.

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