Desde el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que este miércoles 19 de agosto, durante el consejo de ministros, firmará el decreto de emergencia económica para adelantar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto el pasado 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

“La emergencia económica que hoy vamos a formalizar nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económica y social”, dijo el mandatario al respecto.

“Quiero dejar algo claro, estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción y personalmente, como presidente de la República, me voy a asegurar de que cada peso sea inverdido como debe ser”, agregó.

Noticia en desarrollo…

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.