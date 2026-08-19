Por: VALORA ANALITIK

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Leonardo Huerta, quien fue fórmula vicepresidencial de Claudia López, asumirá como nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), tras respaldar al presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña electoral.

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Huerta, oriundo de Pereira, es abogado de la Universidad Libre y licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y es candidato a doctor en Derecho.

Su formación académica también incluye especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

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El nuevo funcionario tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y 15 años como docente universitario en programas de pregrado y posgrado. Entre sus cargos se destaca el de Defensor del Pueblo Delegado para salud, desde donde recorrió diferentes regiones del país para promover la garantía del acceso a los servicios de salud y la protección de este derecho para las poblaciones más vulnerables.

También se desempeñó como secretario de Educación de Pereira, cargo desde el cual trabajó en estrategias para reducir la deserción escolar, mejorar los ambientes educativos y fortalecer la permanencia y la calidad de la educación.

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De fórmula vicepresidencial a Función Pública

Huerta había participado en la contienda electoral como fórmula vicepresidencial de Claudia López. Sin embargo, posteriormente se desmarcó de la exalcaldesa de Bogotá y manifestó su respaldo a Abelardo de la Espriella, quien finalmente ganó las elecciones presidenciales.

Con su llegada a Función Pública, Huerta tendrá a su cargo una entidad clave para la administración del Estado, encargada de formular y promover políticas relacionadas con el empleo público, la gestión del talento humano, la organización administrativa y el fortalecimiento de las entidades estatales.

Entre las funciones también están orientar a las entidades públicas en materia de estructura organizacional, empleo público, gestión del talento humano y desempeño institucional, así como promover una administración pública más eficiente y transparente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.