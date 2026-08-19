Por: VALORA ANALITIK

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Así como se revelaron imágenes del despacho presidencial de Abelardo de la Espriella, un movimiento más quedó sobre la mesa para la gestión que empezó el pasado 7 de agosto.

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El Ministerio de Hacienda publicó el decreto con el que se hace efectivo el nombramiento de Diana Patricia Bravo Vélez como nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Con la expedición de esta normativa (Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026) también se acepta la renuncia de Amelia Pérez, quien se encontraba al frente del cargo desde diciembre de 2024.

La SAE cumple un rol clave como la institución que administra los bienes incautados al crimen organizado con el objetivo de devolver estos recursos a la ciudadanía. Con la entrada de Bravo al cargo, la directiva tendrá la labor de dirigir la entidad hacia la gestión responsable y eficiente de los activos especiales.

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La nueva presidenta es abogada de profesión, especialista en derecho administrativo y alta gerencia. También es socia de la firma de servicios jurídicos De la Espriella Lawyers en Barranquilla.

A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como asesora jurídica y abogada de control interno disciplinario. Además, ejerció diferentes cargos en la Fiscalía General de la Nación, tanto como directora seccional de fiscalías como fiscal delegada ante jueces penales municipales.

Perfil de Diana Patricia Bravo

Diana Patricia Bravo Vélez es una destacada abogada colombiana con más de dos décadas de trayectoria en el sector público y privado. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, formación académica que respalda su ejercicio en el ámbito legal y administrativo.

Su carrera profesional abarca una destacada labor en el ámbito estatal, donde se desempeñó durante más de ocho años en la Fiscalía General de la Nación. En esta institución ejerció funciones como investigadora criminalística, fiscal local y fiscal seccional. Asimismo, ocupó el cargo de directora seccional de fiscalías en distintas ciudades del país, entre ellas Ibagué, Valledupar y Barranquilla.

En el sector privado, Bravo Vélez ha desarrollado un importante ejercicio litigante. Integró el equipo de la firma jurídica De La Espriella Lawyers Enterprise, donde asumió el rol de socia y se desempeñó como directora administrativa de la sede en Barranquilla. En su labor profesional en el ámbito corporativo también ha ejercido como asesora jurídica y abogada de control interno disciplinario.

En el ámbito institucional, su nombre figuró en las listas de ternados para ocupar la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. Además, ejerció la docencia universitaria en la Universidad Autónoma del Caribe, aportando a la formación de profesionales del derecho.

En el ámbito gubernamental, el Ministerio de Hacienda hizo oficial su designación como presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante el Decreto 1255 expedido el 19 de agosto de 2026.

Esta entidad gubernamental cumple la función estratégica de administrar los bienes e inmuebles incautados a organizaciones criminales para destinar sus recursos en beneficio de la ciudadanía. En este cargo, asume la responsabilidad de dirigir la gestión eficiente, transparente y responsable de los activos especiales de la nación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.