Por: El Espectador

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El expresidente Gustavo Petro asumirá de manera oficial la jefatura del Pacto Histórico y, en compañía del senador Iván Cepeda, protagonizará la réplica de la oposición a la reciente alocución del presidente Abelardo de la Espriella. Según informó El Espectador, esta intervención contará con la misma duración que el discurso transmitido por la Presidencia, tanto en medios públicos como privados, lo que evidenciará el interés por mantener un equilibrio en la exposición de ambos puntos de vista ante la opinión pública.

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La decisión coloca a Petro y Cepeda al frente de la única bancada que hasta ahora ha declarado su oposición directa a la administración de De la Espriella, asumiendo el desafío de definir la postura del Pacto Histórico frente a la crisis actual. La solicitud formal para esta réplica ya fue elevada ante el Consejo Nacional Electoral, como lo confirmó el representante Gabriel Becerra. Petro, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), justificó la réplica legal señalando la que considera una "absurda ineficacia" en el apoyo a las víctimas del terremoto, además de anticipar que sugerirá un nuevo rumbo para la sociedad colombiana tras la emergencia.

Este acto marca el comienzo de una nueva etapa de liderazgo opositor, en la que Cepeda y Petro trabajarán juntos pese a las diferencias surgidas durante la campaña presidencial y la derrota de la izquierda frente a De la Espriella. Cabe mencionar que, aunque Petro había manifestado su deseo de tomar unas breves vacaciones antes de asumir su rol como jefe del Pacto Histórico, recientemente anunció que tomará el puesto oficialmente. Paralelamente, el Senado aprobó que el exmandatario pueda ausentarse del país durante un año por motivos políticos, académicos y sociales. La ratificación de la estructura interna del partido, sin embargo, sigue pendiente de definición en un congreso propio.

La alocución presidencial que será objeto de crítica se centró en la respuesta estatal ante el terremoto de magnitud 7,4 en el occidente de Colombia, afectando 450 municipios en 15 departamentos. De la Espriella indicó que todas las entidades gubernamentales trabajan para mitigar las consecuencias del desastre. Además, se anunció que Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, liderará el plan de reconstrucción bajo el modelo de “vivienda milagro”, pese a que ha enfrentado críticas por imágenes suyas en una playa durante la crisis. Finalmente, el presidente reiteró que adelantará la declaratoria de emergencia económica y que su gobierno no tolerará actos de corrupción, advirtiendo sanciones ejemplares a quienes malversen fondos públicos.

¿Por qué Gustavo Petro e Iván Cepeda darán la réplica a la alocución del presidente De la Espriella?

Gustavo Petro e Iván Cepeda, como líderes del Pacto Histórico, darán la réplica porque su partido es el único que se ha declarado en oposición a Abelardo de la Espriella. Su intervención busca responder a la gestión de la crisis por el terremoto y plantear una postura alternativa, enfatizando lo que consideran falencias en la atención a las víctimas, de acuerdo con la información proporcionada por El Espectador.

¿Qué significa “vivienda milagro” en el plan de reconstrucción del gobierno?

En el contexto del discurso del presidente De la Espriella, "vivienda milagro" se refiere a un concepto dentro del plan de reconstrucción de casas para los afectados por el terremoto. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, será el encargado de implementar estas soluciones habitacionales para quienes perdieron su vivienda debido al desastre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.