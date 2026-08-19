Gustavo Petro respondió al llamado ‘Libro de la verdad’, presentado por Abelardo de la Espriella, y aseguró que el documento no contiene pruebas forenses entregadas a la Fiscalía, sino una recopilación de 23 hechos relacionados con decisiones y políticas de su Gobierno. El mandatario defendió que esas actuaciones no constituyen delitos y pidió revisar cada uno de los señalamientos.

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“No hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”, afirmó Petro en su pronunciamiento. Con esto, el presidente cuestionó el alcance del documento y puso en duda que pueda ser considerado como una investigación judicial sobre su administración.

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Petro también pidió a los integrantes de su gabinete responder por cada uno de los puntos incluidos en el libro. “Cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto”, señaló el jefe de Estado, quien sostuvo que las decisiones de su Gobierno deben ser examinadas individualmente para establecer si existió alguna conducta que pueda constituir un delito.

El presidente agregó que, en caso de encontrar alguna actuación ilegal, los responsables deberán asumir las consecuencias correspondientes. “En dónde haya algún delito su merecido es la pena”, manifestó Petro, al tiempo que insistió en que no se debe asumir que las políticas públicas cuestionadas constituyen automáticamente conductas criminales.

En su respuesta, el mandatario comparó el llamado ‘Libro de la verdad’ con el denominado ‘libro blanco’ que, según recordó, fue utilizado en Antioquia para señalar presuntas irregularidades. Petro aseguró que aquel proceso terminó sin personas acusadas y utilizó ese antecedente para cuestionar la posibilidad de que los señalamientos actuales deriven en responsabilidades penales.

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Las declaraciones se conocen en medio de una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en el Gobierno. Entre ellas están las advertencias sobre la Cancillería, donde se habrían firmado 785 contratos por cerca de 83.000 millones de pesos antes de la entrada en vigor de la ley de garantías, además de cuestionamientos por perfiles y requisitos para representar a Colombia en el exterior. El Gobierno también informó que un equipo anticorrupción trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias relacionadas con estos hallazgos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.