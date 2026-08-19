La revelación del denominado Libro de la verdad por parte de la administración del presidente Abelardo De La Espriella continúa produciendo profundas reacciones en el panorama político y económico del país. En una amplia entrevista en El Tiempo sobre el contenido del documento, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, profundizó en los alcances de este informe, el cual compila más de 80 casos de presunta corrupción y patrones de ineficiencia administrativa heredados de la pasada administración, advirtiendo que los problemas detectados podrían representar cerca del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que oscila entre los 140 y 150 billones de pesos.

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Restrepo explicó en el periódico que la compilación de estos datos requirió el esfuerzo de casi 1.300 personas y el análisis exhaustivo de 22 sectores estatales, destacando que el documento publicado representa apenas la punta del iceberg. Según el alto funcionario, las alertas preliminares superan los 300 casos que continúan bajo rigurosa auditoría forense por parte de un equipo élite. Entre los patrones críticos identificados figuran el abandono del mérito, la concentración de recursos en pocos contratistas, cifras acomodadas y un manejo fiscal calificado como irresponsable, el cual incrementó notablemente el costo de la deuda pública y elevó los límites de emisión en títulos TES.

El vicepresidente ilustró la gravedad de la situación con ejemplos concretos, tales como el agotamiento anticipado del presupuesto anual destinado al programa social Colombia Mayor, lo cual puso en vilo a tres millones de adultos mayores, o las deficiencias detectadas en la ejecución de los recursos agrarios. Asimismo, señaló que el crecimiento económico impulsado artificialmente por un exceso de contratación y nóminas paralelas generó un déficit estructural complejo, encontrando casos de personal contratado que ni siquiera cumplía con sus labores presenciales.

Este panorama de desorden fiscal choca de manera directa con la monumental crisis humanitaria y de infraestructura provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Frente a las estimaciones que ubican las necesidades de reconstrucción en decenas de billones de pesos, Restrepo advirtió que el margen de endeudamiento del país se encuentra comprometido en un nivel históricamente alto, lo que restringe drásticamente la caja estatal y hace indispensable la declaratoria de emergencia económica. Ante los cuestionamientos sobre si este balance constituye una mirada hacia el pasado, el vicepresidente enfatizó que el objetivo principal es transparentar el manejo de los recursos públicos para trazar soluciones efectivas que garanticen el futuro financiero de la nación.

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