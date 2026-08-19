Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La posibilidad de que Gustavo Petro participe en la respuesta a la alocución presidencial del presidente Abelardo de la Espriella está en el centro de una controversia jurídica y política en Colombia. Todo comenzó cuando el Pacto Histórico solicitó formalmente un espacio para controvertir el pronunciamiento oficial del mandatario hecho el lunes 17 de agosto, una intervención pública de 20 minutos sobre la emergencia provocada por el reciente terremoto en el país. Según informó Caracol Radio, este sector político propuso que tanto el senador Iván Cepeda como el expresidente Gustavo Petro fueran quienes asumieran la vocería de la respuesta opositora, generando de inmediato interrogantes sobre la legitimidad de la propuesta.

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Uno de los opositores más vocales fue Ernesto Macías, expresidente del Congreso, quien aseguró que la ley impediría a Petro ejercer esa vocería. Para Macías, únicamente Iván Cepeda —candidato derrotado en las presidenciales de 2026— y los integrantes de su bancada podrían encabezar la oposición en ese espacio.

No obstante, un repaso a la Ley Estatutaria 1909 de 2018 muestra que el asunto es menos claro de lo que planteó Macías. De acuerdo con el texto normativo, el derecho de réplica y los espacios de respuesta están garantizados para las organizaciones políticas declaradas en oposición, y no se restringen a una figura individual o a quien haya sido candidato presidencial.

El artículo 15 de la Ley especifica que si el presidente realiza una alocución utilizando medios del espectro electromagnético, los partidos de oposición podrán disponer de un espacio igual en tiempo y condiciones, durante las siguientes 48 horas, para presentar su postura. La elección de quién representará a la oposición está reglamentada por la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral. Según esta norma, los partidos deben acordar conjuntamente quién hará la intervención; en caso de diferencias, el tiempo se reparte proporcionalmente.

Así, el debate sobre si Petro puede o no aparecer en la intervención se ancla más en la voluntad de las colectividades que en una prohibición legal explícita. El propio artículo 10 del Estatuto de la Oposición establece que los representantes para ejercer ese derecho serán definidos por los partidos según sus estatutos internos. De este modo, la presencia de Petro depende de si el partido lo respalda formalmente como representante opositor, y no de una restricción legal expresa que le impida ejercer ese papel.

La polémica también exige diferenciar entre el derecho de réplica y la respuesta a una alocución presidencial. Mientras el primero requiere que haya una tergiversación o ataque evidente por parte de un alto funcionario, la segunda se refiere al derecho periódico de las colectividades opositoras a intervenir tras una alocución presidencial, como ocurrió con el pronunciamiento de De la Espriella tras el sismo.

En conclusión, la ley no veta de manera expresa la participación de Gustavo Petro en la respuesta opositora y deja la decisión en manos de los acuerdos de los partidos en oposición. Esto traslada la discusión de lo jurídico al campo político y al manejo interno de las colectividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Estatuto de la Oposición sobre la respuesta a las alocuciones presidenciales?

La Ley Estatutaria 1909 de 2018 señala que las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen derecho a responder al presidente en medios de comunicación tras una alocución oficial. El artículo 15 establece que esta respuesta debe hacerse en condiciones equivalentes, en un espacio de hasta 48 horas luego de la intervención del jefe de Estado, y no especifica que solo el candidato presidencial derrotado puede ejercer ese derecho, sino que corresponde a las colectividades determinar sus voceros.

¿Gustavo Petro puede legalmente intervenir en el espacio de oposición en medios tras una alocución presidencial?

No existe en la Ley 1909 una prohibición explícita para que Gustavo Petro participe en la intervención opositora, siempre que sea designado por su colectividad como representante. La legislación otorga el derecho de réplica y respuesta a las organizaciones políticas, quienes pueden definir quién las representa, de acuerdo con la normatividad interna y la reglamentación del Consejo Nacional Electoral.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.