Por: Caracol TV

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En medio de la preocupación por la violencia contra la prensa en Antioquia, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Julián Hincapié, un periodista de 23 años que estaba desaparecido desde el 10 de septiembre en Anorí. Con su asesinato, ya son dos los comunicadores muertos este año en el departamento.

El joven fue encontrado en un sector conocido como La Chinca, zona rural de Anorí. Hincapié se destacaba por su interés en documentar temas relacionados con el conflicto armado y la minería artesanal. Su hermano recordó en diálogo con Noticias Caracol que “siempre fue muy activo en el tema de los pequeños mineros y defendiendo la minería artesanal”.

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De acuerdo con la información conocida por sus familiares, la última vez que fue visto salió de su vivienda junto a un vecino al que había conocido días antes, con el propósito de entregar mercurio a otra persona. El vecino regresó posteriormente al municipio y luego se marchó, pero Julián nunca volvió. “Yo le pregunté y él lo que me dijo fue eso, que Julián se había devuelto de donde tenían que llevar el mercurio. A Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar”, dijo la pareja de la víctima.

El crimen ocurrió en una zona donde tienen presencia el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

Julián Hincapié fue hallado en “alto estado de descomposición”

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos del nordeste antioqueño, manifestó en Noticias Caracol que “rechazamos y vemos con gran preocupación el hallazgo del cuerpo sin vida de Julián Hincapié, periodista comunitario, defensor de derechos humanos del municipio de Anorí. Inmediatamente, intentamos activar rutas de búsqueda urgente y le insistimos a la familia que también lo hiciera. Lamentablemente, fue hallado sin vida y en alto estado de descomposición. Lo que viene ocurriendo en el municipio de Anorí es una situación ya advertida a las diferentes autoridades”.

Días antes de que se conociera el hallazgo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había alertado sobre la desaparición del comunicador a través de su cuenta en X. La organización también recordó que durante este año se han reportado 47 agresiones y 14 amenazas contra periodistas en el país. La muerte de Hincapié se suma a la de Mateo Pérez, otro periodista asesinado en la vereda Palmichal, en Briceño, Antioquia.

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Natalia López, directora legal de la FLIP, dijo que los casos de los dos periodistas asesinados en Antioquia son muy parecidos: “Eso es lo que más nos llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de los comunicadores porque justamente los comunicadores en territorio o comunales son los que más expuestos están a estos grupos criminales con mayor presencia en el departamento”.

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